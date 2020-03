Eine Zweizimmerwohnung in der Münchner Maxvorstadt mit einer für hiesige Verhältnisse moderaten Miete - 861,39 Euro für 54 Quadratmeter - gibt man nicht so schnell auf. Das dachte sich wohl auch der Mieter jener Wohnung, nachdem er einen Job in Baden-Württemberg bekommen hatte. Seine Bleibe in München wollte er trotzdem behalten. Von seiner Vermieterin verlangte er eine Erlaubnis zur Untervermietung eines Zimmers. Als das nicht so lief, wie sich das der Mieter vorstellte, klagte er wegen angeblich zu Unrecht verweigerter Untervermietung und entgangener Mietzahlungen in Höhe von 4800 Euro. Der zuständige Richter am Amtsgericht München wies die Klage allerdings ab.

Dass der Vertrag von 2009 einen Passus enthält, der besagt, dass der Mieter nicht beabsichtige, weitere Personen aufzunehmen, sei dabei "unbeachtlich", so das Gericht. Dies besage nur, dass der Kläger damals nicht plante, eine weitere Person bei sich wohnen zu lassen. Entscheidend für das Urteil waren am Ende andere Gründe: Im August 2015 verlangte der Kläger erstmals von seiner Vermietern eine Erlaubnis zur Untervermietung. Diese wurde ihm im November desselben Jahres auch für zwei Jahre erteilt. In der Verhandlung vor dem Amtsgericht behauptete der Mieter, er habe die Genehmigung zu spät bekommen. Aus diesem Grund sei ein potenzieller Untermieter wieder abgesprungen. Tatsächlich aber hatte die Vermieterin ihre Genehmigung noch in einer vom Kläger selbst verlängerten Frist erteilt.

Im Dezember 2017 schließlich wollte er die Zusage zur Untervermietung verlängern lassen. Diesmal wollte er einer Frau ein Zimmer in der Wohnung vermieten. Die Vermieterin willigte aber nicht ein. Zu Recht, wie es im Urteil des Amtsgerichts heißt. Denn der Kläger habe seiner Vermieterin nicht die erforderlichen Angaben zu der potenziellen Untermieterin gemacht. Außerdem stellte sich in der Verhandlung heraus, dass der Mieter von der Frau, die eines der beiden Zimmer als Atelierraum nutzen wollte, einen Mietzins von höchstens 300 Euro verlangen wollte. Seiner Vermieterin indes hatte er gesagt, er wolle das Zimmer für 400 Euro untervermieten. Wie sich der geforderte Schadenersatz über 4800 Euro für entgangene Mieterträge aus Untervermietung errechnet, blieb am Ende unklar. Das Urteil des Amtsgerichts (425 C 4118/19) ist rechtskräftig.