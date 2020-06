Mit einem Skateboard hat ein 25-jähriger Fahrradfahrer auf das Auto eines 33-jährigen Autofahrers eingeprügelt und anschließend den Mann geschlagen und ihn rassistisch beschimpft. Zunächst waren die beiden Münchner aus bislang ungeklärten Gründen in Streit geraten. Der rabiate Radfahrer fotografierte dann das Nummernschild des Autofahrers, was wiederum dem Halter des Wagens nicht passte. Daraufhin schnappte sich der Radler sein Skateboard, das er dabeihatte, und schlug auf die Fahrzeugtür und die Windschutzscheibe ein. Dann versetzte er dem Fahrer einen Fausthieb und beschimpfte den Mann. Die Polizei konnte den 25-Jährigen am Mittwochabend am Tatort in der Kaulbachstraße festnehmen, der verletzte Münchner Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bereits am Freitagabend vor einer Woche war ein 46-Jähriger mit einem 63-Jährigen wegen eines Parkplatzes an der Waldperlacher Hegelstraße in Streit geraten. Zunächst beleidigte der 46-Jährige den anderen Münchner unter anderem rassistisch, dann schlug er zu und verletzte den Mann am rechten Auge. Auch er musste wegen seiner Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden.