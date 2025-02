Der Streit zwischen Eisbach-Surfern an der Dianabadschwelle und Anwohnenden, die sich von den Wassersportlern gestört fühlen, ist offenbar eskaliert. So wurde auf dem Privatgrundstück neben der Welle an der Oettingenstraße vorige Woche ein Zaun versetzt – und zwar direkt ans Ufer. Die Folge: Surferinnen und Surfer können dort nicht mehr von der Mauer ins Wasser gelangen. „Stehen, anlaufen und auf die Welle springen ist jetzt nicht mehr möglich“, sagt Franz Fasel von der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM). Somit kann die E2 genannte Welle, die 800 Meter nördlich des weitaus bekannteren Surf-Spots am Haus der Kunst liegt, von den meisten Wassersportlern nicht mehr geritten werden.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist die Lage der Dianabadschwelle im Englischen Garten. Für diesen ist die Bayerische Schlösserverwaltung zuständig, die auf der einen Seite des Eisbachs Zäune aufgestellt hat, deretwegen die Surfer bislang vom anderen Ufer ins Wasser gingen. Dort grenzt ein privates Grundstück an den Park, und zumindest einige Mitglieder der zugehörigen Eigentümergemeinschaft klagen schon seit Jahren über Lärm, Müll und nächtliche Beleuchtung durch die Surfer. Der IGSM zufolge sind die zwei Zaunelemente nun auf Betreiben von Anwohnenden versetzt worden.

Noch im Sommer konnten die Surfer auf der Mauer bis zur Welle laufen. (Foto: René Hofmann)

Die Schlösserverwaltung gibt an, die Aktion weder veranlasst zu haben, noch sei sie mit ihr abgestimmt worden. „Der genaue Grundstücksgrenzverlauf in diesem Bereich ist noch zu klären, sodass noch offen ist, ob der Zaun auf den Grund der Schlösserverwaltung verrückt wurde“, teilt eine Sprecherin mit. „Die Prüfungen hierzu sowie die Entscheidung über gegebenenfalls daraus abzuleitende Schlussfolgerungen dauern daher an.“

Für die IGSM sei die Zaunversetzung nicht überraschend gekommen, sagt deren Vorsitzender Franz Fasel. Schließlich habe sein Verein bereits im September erfahren, dass eine solche Maßnahme bei der Eigentümerversammlung diskutiert werden sollte. In der Folge habe man den Kontakt zum Verwaltungsbeirat gesucht und sich im November getroffen. Bei dem Gespräch hätten die Anwohnenden ihre Nöte geschildert, „und dass es immer schlimmer werde, weil auch die Zahl der Surfer zunehme“, sagt Franz Fasel. Im Nachgang des Treffens habe der Verein dem Verwaltungsbeirat mehrere Lösungsvorschläge per E-Mail unterbreitet. Unter anderem bot die IGSM laut ihrem Vorsitzenden an, die Kosten für einen besseren Lärm- und Sichtschutz zu übernehmen, „und dass wir uns in der Community bestimmte Regeln auferlegen“.

Auf dieses Angebot habe man jedoch keine Rückmeldung erhalten, sagt Fasel. Vielmehr wurden die Wassersportler nun vor vollendete Tatsachen gestellt – in Form der Zaunversetzung. Diese führe dazu, dass „das Surfen an der E2 für die meisten zumindest deutlich erschwert und auch gefährlicher geworden“ ist, heißt es in einer Stellungnahme der IGSM. Dennoch gebe es weiterhin Brettsportler, die dort surfen – indem sie entweder anpaddeln oder sich am Zaun in die Welle hangeln. Prinzipiell bedauere man es, heißt es in der Stellungnahme, dass sich innerhalb der Eigentümergemeinschaft „eine Gruppierung durchsetzen konnte, die das Surfen an der Dianabadschwelle grundsätzlich abzulehnen scheint“. Schließlich gebe es durchaus Anwohnende, die dem Treiben dort positiv gegenüberstünden, betont Franz Fasel.

Die Konflikte zwischen Surfenden auf der einen und der Nachbarschaft auf der anderen Seite haben in den vergangenen Jahren den Bezirksausschuss Altstadt-Lehel immer wieder beschäftigt. „Es gab Gespräche, runde Tische und Ortstermine“, sagt Vorsitzende Andrea Stadler-Bachmaier (Grüne). Ihr zufolge ging es vor allem um Klagen über Lärm und Müll. Seit eineinhalb Jahren jedoch hätten das Gremium keine Beschwerden mehr erreicht. „Wir hatten eigentlich das Gefühl, dass man positiv auseinandergegangen ist.“ Generell sei klar, „dass man sich an bestimmte Regeln halten muss“, so die BA-Chefin. „Aber der Englische Garten gehört allen Menschen in unserer Stadt. Daher kann man als Anwohner nicht den Anspruch erheben, dass dort bestimmte Nutzungen nicht zugelassen werden.“

SZ Plus Englischer Garten : Was den Eisbach so gefährlich macht Sich in der Strömung treiben zu lassen, gehört für viele junge Menschen in München zum Lebensgefühl. Doch das Baden dort ist verboten. Nun starb ein 24-Jähriger, der in eine Wasserwalze geraten war. Von Stephan Handel

Rein rechtlich ist das Surfen an der Dianabadschwelle nicht erlaubt, wird jedoch geduldet. Die dortige Welle sei essenziell für die Münchner Surfszene, zumal sie anders beschaffen sei als die bekanntere Welle an der Prinzregentenstraße, sagt Franz Fasel. Hinzu kommt, dass Surfer an der E2 „nicht unwesentlich zur Sicherheit der Schwimmer im Eisbach beitragen“, so die IGSM. Denn die Brettsportler würden im Sommer regelmäßig Menschen aus dem Wasser ziehen, die sich im Eisbach treiben lassen und dessen Strömung unterschätzen.

Derweil hat der Konflikt an der Dianabadschwelle auch das Rathaus erreicht. Dort räumt die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) zwar ein, dass die Stadt keine direkte Einflussmöglichkeit habe. Jedoch sei es ihr wichtig, „dass wir in München mehrere gut surfbare Wellen haben“. Daher habe sie das Gespräch mit der IGSM gesucht und wolle auch Kontakt zu den Eigentümerinnen und Eigentümern des Ufergrundstücks aufnehmen. Schließlich hätten diese „nach aktuellem Sachstand“ die Versetzung der beiden Zaunelemente veranlasst, so Dietl.