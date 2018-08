10. August 2018, 18:58 Uhr Streit am Hauptbahnhof Tritte ins Gesicht wegen Beleidigung

Von Stephan Handel

Nur das Opfer hatte Alkohol dabei und intus - so gesehen hätte das derzeit diskutierte Trinkverbot am Hauptbahnhof die Tat nicht verhindert, wegen der seit Freitag eine Frau und zwei Männer vor Gericht stehen: Auf versuchten Totschlag lautet die Anklage. Narcisa-Iona A., 29 Jahre alt, ist die Lebensgefährtin von Ion P., 39. Als dritter sitzt auf der Anklagebank Cosmin D., 41, sozusagen ein Freund der Familie. Sie hielten sich an jenem Tag im April des vergangenen Jahres abends gegen 21.30 Uhr rund um das "Schwammerl" herum auf, das Vordach am Haupteingang des Bahnhofs. Waldemar P., mit einer Flasche Wodka in der Hand, beleidigte Narcisa A. mit einem obszönen Spruch. Die ließ sich das nicht gefallen und antwortete mit einem kräftigen Tritt in P.s Genitalien, woraufhin dieser stürzte und sich an der Hand schnitt, weil beim Sturz seine Schnapsflasche zerbrach.

Narcisa A. erzählte ihren beiden Freunden von dem Vorfall. Daraufhin, so die Anklage, beschlossen die drei, Waldemar P. zu bestrafen. Als sie ihn gefunden hatten, bekam er erst einmal einen Faustschlag, er ging erneut zu Boden, gefolgt von einem Tritt ins Gesicht - ein Arbeitsschuh mit einer Stahlkappe war die Tatwaffe, das nennt das Strafgesetzbuch ein "gefährliches Werkzeug". Einer der beiden Männer kniete sich auf Waldemar P. und hielt ihn fest. Die anderen beiden Täter traten ihm mehrfach mit den Schuhen ins Gesicht, wodurch sie, so die Staatsanwaltschaft, seinen Tod "zumindest billigend in Kauf nahmen". Waldemar P. erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und Brüche im Schädelknochen, er musste sich einer Notoperation unterziehen. Die drei Angeklagten äußerten sich am ersten Verhandlungstag nicht zu dem Vorfall, nur zur Person. Alle drei sind seit mehreren Jahren in Deutschland, hatten mal Jobs, mal nicht, mal eine Wohnung, mal nicht. Zum Tatzeitpunkt war keiner von ihnen betrunken oder hatte andere Drogen konsumiert. Der Prozess wird fortgesetzt.