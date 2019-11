Angestachelt vom Mann mit der Flüstertüte buchstabieren die Demonstranten: "S-T-R-E-I-K". Was das heißt, will der Einpeitscher wissen. Die Antwort folgt prompt: "Streik!" Das klappt wie am Schnürchen, die etwa 35 Frauen und Männer, die sich am Donnerstag vor der Hugendubel-Filiale am Stachus versammelt haben, sind streikerprobt.

Seit mehr als zwei Jahren kämpfen die Beschäftigten des bayerischen Buchhandels und allen voran Mitarbeiter von Hugendubel für höhere Löhne, insbesondere aber für die im Manteltarifvertrag vereinbarten Arbeitsbedingungen. Diesen Vertrag, so berichtet Verdi-Gewerkschaftssekretär Felix Bußmann, hat der bayerische Arbeitgeberverband der Verlage und Buchhändler 2017 gekündigt, eine Einigung zwischen den Tarifparteien steht bis heute aus. "Damit", sagt Bußmann, "entzieht der Arbeitgeberverband, der von Hugendubel dominiert wird, den Angestellten des bayerischen Buchhandels den tarifvertraglichen Schutz ihrer fundamentalen Arbeitsbedingungen wie etwa den sechswöchigen Urlaubsanspruch und die Festschreibung der 37,5-Stundenwoche." Jürgen Horn, der in der Hugendubel-Filiale im Olympia-Einkaufszentrum arbeitet, beklagt, dass es mit dem gegenwärtigen Lohn immer schwieriger werde, im teuren München über die Runden zu kommen. Vor allem jüngere Kolleginnen und Kollegen, die in niedrigere Tarifgruppen eingestuft seien, könnten sich die Stadt kaum noch leisten. Ähnlich sieht es der Hugendubel-Betriebsrat Pankraz Görl: "Wer in München weniger als 2779 Euro verdient, arbeitet laut Definition der Bundesagentur für Arbeit im Niedriglohnsektor." Das treffe auch auf die Beschäftigten im Buchhandel zu, wo die meisten weniger verdienten.

Bußmann zufolge erhalten Buchhändler in den Lohngruppen zwei und drei zwischen 2000 und 2600 Euro brutto. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 5,6 Prozent sowie 100 Euro mehr bei der Ausbildungsvergütung. Der von den Arbeitgebern gekündigte Manteltarifvertrag solle wieder in Kraft gesetzt werden. Der Gewerkschaftler wirft den Arbeitgebern vor, seit gut zwei Jahren einen Tarifabschluss zu verweigern. Der Arbeitgeberverband, so Bußmann, verfolge die Taktik, tarifliche Gehaltserhöhungen nur zu gewähren, wenn die Arbeitnehmer "massiven Einschnitten" im Manteltarifvertrag zustimmten. Dagegen wolle man weiter streiken, denn: "Die Beschäftigten sollen ihre Lohnerhöhungen damit selber an anderer Stelle kompensieren."