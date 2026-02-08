Verschobene Operations- und Röntgentermine, eine dünn besetzte Verwaltung oder fehlendes Personal in der Sterilgutaufbereitung: Der zweitägige, bundesweite Branchenstreik im Gesundheitswesen, der nur für die Universitätskliniken galt, hat vor zwei Wochen auch in München am LMU Klinikum und dem TUM Klinikum Rechts der Isar Spuren hinterlassen. Nun gehen die Beschäftigten beider Kliniken am Montag und Dienstag in München erneut auf die Straße. Die Streikkundgebung ist am Dienstag, 11.30 Uhr, am Odeonsplatz.
Arbeitskampf im GesundheitswesenWarum in den Kliniken diese Woche gestreikt wird
Lesezeit: 3 Min.
Immer mehr Arbeit, immer weniger Personal. Nicht die gleichen Gehälter für die gleiche Arbeit: An den Münchner Uni-Kliniken gibt es diese Woche Streiks. Worum es den Beschäftigten dabei geht.
Von Nicole Graner
Wohnen:Zehn Probleme, die München zum teuersten Mietmarkt Deutschlands machen
Nirgends müssen die Menschen mehr fürs Wohnen bezahlen. Wie kommt es dazu? Eine Ursachenforschung.
Lesen Sie mehr zum Thema