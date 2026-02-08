Verschobene Operations- und Röntgentermine, eine dünn besetzte Verwaltung oder fehlendes Personal in der Sterilgutaufbereitung: Der zweitägige, bundesweite Branchenstreik im Gesundheitswesen, der nur für die Universitätskliniken galt, hat vor zwei Wochen auch in München am LMU Klinikum und dem TUM Klinikum Rechts der Isar Spuren hinterlassen. Nun gehen die Beschäftigten beider Kliniken am Montag und Dienstag in München erneut auf die Straße. Die Streikkundgebung ist am Dienstag, 11.30 Uhr, am Odeonsplatz.