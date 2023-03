Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag Tausende Angestellte zum Ausstand auf - von der Müllabfuhr über die Kitas bis zu den Bädern. Am Münchner Flughafen wird am Donnerstag erneut gestreikt. Worauf sich die Münchnerinnen und Münchner einstellen müssen.

An diesem Dienstag werden zahlreiche städtische Referate und Betriebe geschlossen bleiben - von Bädern bis zu Kitas. Die Gewerkschaft Verdi hat die Münchner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst für den 21. März zum Großstreiktag aufgerufen. "Nach den bisherigen Rückmeldungen aus den Betrieben und Verwaltungen wird das die größte Streikversammlung der letzten Jahre", schätzt Münchens Verdi-Geschäftsführer Heinrich Birner die Stimmung unter den Beschäftigten ein.

Zum Streik aufgerufen sind alle Verwaltungsbereiche der Stadt, Sozial- und Erziehungsdienst, der Abfallwirtschaftsbetrieb München, mehrere Gesellschaften der Stadtwerke, darunter auch die Bäder, München Klinik, Stadtsparkasse, Agentur für Arbeit und weitere Stellen. Die Streiks in den vergangenen Wochen waren für die Münchner deutlich zu spüren: Mülltonnen blieben ungeleert, Kinder konnten nicht in die Betreuungseinrichtungen, Busse und Trams standen still.

Weil spontan gestreikt werden kann, ist nicht ganz klar, welche Stellen genau betroffen sein werden - auch nicht bei den städtischen Kitas. Die Stadt empfiehlt deshalb den Eltern, direkt bei ihrer Kita-Leitung nachzufragen, ob die Einrichtung voraussichtlich normal geöffnet oder zumindest in Teilbetrieb sein oder ob sie komplett geschlossen wird. Einschränkungen gibt es auf alle Fälle bei der Entsorgung von Müll und Wertstoffen, worauf der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) hinweist. Demnach bleiben wegen des Warnstreiks alle Wertstoffhöfe, das Erdenwerk in Freimann und das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 am Dienstag geschlossen. Das Wertstoff- und das Giftmobil fahren nicht. Auch Tonnenleerungen müssten größtenteils ausgesetzt werden - der Müll wird erst beim nächsten planmäßigen Turnus abgeholt. Der öffentliche Nahverkehr ist von den Warnstreiks diesmal nicht betroffen, weil für ihn gesonderte Tarifverhandlungen laufen und zudem bereits ein Teilerfolg erzielt wurde.

Am Flughafen München wird am Donnerstag gestreikt

Auch der Münchner Flughafen soll erneut bestreikt werden: Am Donnerstag, 23. März, plant Verdi, dass Beschäftigte dort sechs Stunden lang die Arbeit niederlegen. Der Streik beginnt laut der Gewerkschaft um acht Uhr und endet um 14 Uhr. "Es ist dringend notwendig, die Einkommen am Flughafen zu erhöhen, um Kolleg*innen für die Arbeit am Flughafen zu gewinnen. Sonst droht uns auch in diesem Sommer ein Flugchaos wie bereits im letzten Jahr", teilte Manuela Dietz von Verdi Bayern am Montag mit. Sie bat Passagiere um Verständnis, diese müssten mit längeren Wartezeiten rechnen. Mit Flugausfällen rechne man allerdings nicht, teilte die Gewerkschaft mit.

Verdi will für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. Ein Hohn, findet Verdi-Geschäftsführer Birner angesichts der hohen Inflationsrate. "Viele in den unteren Einkommensgruppen wissen echt nicht mehr, wo sie noch sparen können," sagt er.

Im teuren München litten die Beschäftigten besonders stark unter der Inflation, die Lebensmittel, Energie und Wohnungsmieten immer teurer macht. Hinzu komme eine hohe Arbeitsbelastung, da inzwischen Tausende Stellen unbesetzt seien. Allein bei der Landeshauptstadt fehlten mehr als 4000 Mitarbeiter. Die Streikenden versammeln sich um elf Uhr auf dem Marienplatz zur Kundgebung.

Die nächsten Verhandlungen finden vom 27. bis zum 29. März in Potsdam statt.