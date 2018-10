10. Oktober 2018, 11:22 Uhr Streetart Tengelmann wird zum Kunstlabor

Drei Monate lang bespielt das Münchner Museum Of Modern And Contemporary Art die Zentrale der ehemaligen Supermarkt-Kette.

Wenn man an Kunst und Lebensmittel im Zusammenhang denkt, fallen einem Daniel Spoerri und die von ihm geprägte Eat Art ein. Das heißt zum Beispiel dessen berühmte "Fallenbilder", die der Schweizer aus Resten von beendeten oder abgebrochenen Mahlzeiten geschaffen hat. Auf eine andere Weise finden Kunst und Lebensmittel aktuell in der Landsbergerstraße 350 in München zusammen. Dort befand sich bis vor kurzem noch die Münchner Tengelmann-Zentrale. Nachdem die Supermarktkette im letzten Jahr an Edeka verkauft wurde, stand das Gebäude in München-Laim leer. Seit ein paar Monaten wird es nun von MUCA, dem Münchner Museum Of Modern And Comtemporary Art, bespielt, das am 13. Oktober dort sein "Kunstlabor" eröffnet.

Insgesamt 50 lokale und internationale Künstler wie Loomit, Herakut, Oeintre X oder Louis Bottero haben die Museumsmacher dafür eingeladen, um auf rund 5000 Quadratmetern Fläche "Raumexperimente" durchzuführen. Einige haben das innerhalb des mehrstöckigen Gebäudes gemacht und sich von Aktenordnern oder Büroschränken zu Skulpturen oder Installationen inspirieren lassen oder wie etwa Biancoshock die Schließung der Tengelmann-Filialen zum Thema gemacht.

Andere wie der Australier Fintan Magee haben riesige Figuren an die Fassade oder wie das französische Street-Art-Duo Ella & Pitr oben auf das Dach gemalt. Gebäudedächer in riesige Gemälde umzufunktionieren, das ist die Spezialität des Duos. Wobei man, um diese wirklich zu sehen, einen Hubschrauber oder eine Foto-Drohne bräuchte. Mit einer solchen wurde ihr Werk tatsächlich auch dokumentiert und ist in der Ausstellung nun per Fotos und Video zu sehen.

In den drei Monaten, die das "Kunstlabor" geöffnet ist, wird es zudem verschiedene Veranstaltungen, das heißt Führungen, Workshops, Gespräche und verschiedene Special Events geben. Kürzlich fand dort auch ein "SZ-Kultursalon" mit dem Münchner Street-Art-Künstler Loomit statt. Anfang 2019 werden die Gebäude auf dem ehemaligen Tengelmann-Areal dann abgerissen, weil der neue Eigentümer darauf einen neuen Bürokomplex errichten will. Das Kunstlabor ist dann genauso wie Kaisers' Tengelmann Geschichte, und die Kunstlaboranten werden ihre Experimente an anderen Orten weiterführen.

Kunstlabor in der ehemaligen Tengelmann-Zentrale, Sa., 13. Okt. bis 30. Dez., Do. bis So., 14-22 Uhr, Landsbergerstraße 350, Programm und Infos unter www.kunstlabor.org