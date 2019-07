16. Juli 2019, 18:43 Uhr Streckenkorrektur und Rettungstunnel Kabinett befürwortet neue Stammstrecken-Pläne

Die bayerische Staatsregierung setzt trotz einiger Umplanungen auf eine Fertigstellung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München bis Ende 2028. Nachdem die Deutsche Bahn an diesem - bereits zwei Jahre nach hinten geschobenen - Datum festhält, befürwortete das Kabinett nun die "Optimierungen". Dazu zählen eine Streckenkorrektur und die Anbindung einer neuen U-Bahnlinie an den Hauptbahnhof, aber auch der neu verkündete Bau einer dritten Röhre als Rettungstunnel. Man wolle für größtmögliche Sicherheit sorgen, sagte Bauminister Hans Reichhart (CSU). Der Zeit- und Kostenrahmen werde durch den dritten Tunnel nicht gesprengt. Reichhart betonte: "Die Deutsche Bahn hat uns zugesichert, bis Ende 2028 fertig zu sein." Und die Bahn werde alles unternehmen, um dieses Datum zu halten.