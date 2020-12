Von Egbert Tholl, Landshut

Unter all den Streams, in denen man derzeit Theater gucken kann, gehört der des Kleinen Theaters Landshut zu den Glücksfällen. Sven Grunert, Intendant des Hauses, das man nicht mit dem Landestheater Niederbayern verwechseln darf, dessen Stammhaus in Landshut seit geraumer Zeit sehnsüchtig auf eine adäquate und dringend notwendige Renovierung wartet, macht schon seit Langem etwas, was sich nun als Glücksfall erweist. Er zeichnet Aufführung auf, mit mehreren Kameras, aus verschiedenen Perspektiven. Die Aufnahmen dienten bislang der Dokumentation, nun sind sie Überlebenselixier in harten Theaterzeiten. Neben Live-Übertragungen kleinerer Formate ist derzeit Grunerts eigene Inszenierung von Shakespeares "Sturm" zu sehen, streng nach Spielplan und wieder Anfang Januar.

Grunert will dadurch die Exklusivität, den Ereignischarakter der Vorstellungen erhalten. Auch der "Sturm" wird gesendet, als wäre er live, ist nur zum Termin des Spielplans zu sehen, vorher muss man online ein Ticket kaufen. Und dann sieht man etwas, was man vermisst hat. Eine echte Shakespeare-Aufführung, also pralles Theater, sehr handgemacht. Es gibt den ganzen Text in schönen Versen, man spürt den Schweiß und die Tränen derer auf der Bühne. Diese ist so intim, wie sie in dem Haus nun einmal ist, und die Kameras fangen diese Intimität ein, man ist nah dran, manchmal fast zu nah, wenn die Kamera den Akteuren zu Leibe rückt.

Vielleicht ist es so, dass im Stream die avancierten, experimentellen Aufführungen nicht so gut funktionieren wie jene, die ohne viel Federlesens einfach das Theater feiern. Grunert tut das, und er hat die Leute dafür, die die Geschichte auf saftige Art plastisch machen - wer noch nie ganz kapiert hat, worum es im "Sturm" geht, hier weiß man's. Dann, wenn die Menschen, die doch mehr füreinander Bestien sind, ihre Machtgelüste ausbreiten, Andreas Sigrist als Prospero unverhohlen auf Rache sinnt und die wundervolle Anna Schumacher als Miranda mit mädchenhafter und verdutzter Menschlichkeit zwischen den Ränken die Wärme und die Liebe einzufordern versucht - sie ist ein flehendes, vibrierendes Ereignis. Dazu gibt es herrliche Trottel - Knud Fehlhauer und Sven Hussock -, virile Teilzeitstrategen (Stefan Lehnen), eine grantige Calibanin (Maja Elsenhans) und live zugespielte Musik.