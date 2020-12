Von Egbert Tholl

Manche Dinge bleiben auch in pandemischen Zeiten so, wie sie immer waren: An Weihnachten gibt es barocke Trompetenkonzerte. Warum das so ist, kann man jetzt auch nicht zwingend erklären, da die inhaltliche Verbindung von, darum handelt es sich in diesem Fall, Giuseppe Tartinis Trompetenkonzert zu den anstehenden Festtagen genauso rätselhaft bleibt, wie es schon immer war. Vielleicht markiert die Musik einfach den Ablauf des Jahres, und so kann dem, der mag, auch weihnachtlich zumute werden, wenn er nun vor dem Laptop sitzt und das Montagskonzert der Bayerischen Staatsoper anschaut. Aus dem Laptop heraus tönt Johannes Moritz, Solo-Trompeter des Bayerischen Staatsorchesters, die Kolleginnen und Kollegen stehen um ihn herum, Vladimir Jurowski dirigiert. Das hat alles einen festlichen Glanz, ohne Frage, aber so wenig wie beim einleitenden Concerto grosso von Arcangelo Corelli macht Jurowski deutlich, weshalb man nun fasziniert sein sollte von seiner Interpretation. Das bleibt alles lediglich ungeheuer kultiviert, das kann das Staatsorchester aufregender.

Freilich: Man hockt vor einem Stream, weshalb man vorsichtig sein sollte, wenn eine gewisse emotionale Distanz nicht überwunden werden kann. Dieser hier beginnt bereits um 19 Uhr, weshalb man ihn sogar zusammen mit einem anderen Menschen in dessen Wohnung anschauen könnte und rechtzeitig, also vor 21 Uhr, wieder zu Hause wäre, wäre dies nicht ein Benefizkonzert für das Projekt "Artists for Kids", dessen wunderbare Arbeit halt auch in Reden und Film vorgestellt wird, so dass man für ein mehr als einsames Erleben des Ganzen einkalkulieren müsste, erst wieder in kalten Morgenstunden nach Hause zu kommen. An Spenden bringt das live kostenlose Konzert 57 000 Euro ein!

Man ist ja eh daheim. Und freut sich dann doch sehr über die erste Kantate aus Bachs "Weihnachtsoratorium", mit Chor und Solisten aus dem Ensemble der Staatsoper, ein nun wirklich prachtvolles, musikantisches Erlebnis von bemerkenswerter rhetorischer Güte. Um Letzteres bemüht sich auch Jonas Kaufmann sehr erfolgreich mit drei Weihnachtsliedern. Balsam ist hier seine baritonale Grundfärbung, beeindruckend die kontrollierte Zurücknahme seiner großen Stimme. "Maria durch ein Dornwald ging" rührt zutiefst, mit "Ich steh an Deiner Krippen hier" versetzt er sich selbst in Kindheit und Naivität zurück, zauberhaft.