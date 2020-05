Die Autorinnen Deborah Feldman und Nora Bosson unterhalten sich via Online-Gespräch der Kammerspiele über das Schreiben in der Krise

Die Stunde der Krise ist immer auch die Stunde der Literaten, könnte man lapidar annehmen. Dass es so einfach auch wieder nicht ist, dass auch Autorinnen aktuell mit Ängsten konfrontiert sind und dass gerade in Krisenzeiten das verzögernde Moment des Romanschreibens wichtig wird, zeigte die Talkrunde "Schreiben als Schutzzone", die kürzlich in der "Kammer 4" stattfand, der Stream-Plattform der Münchner Kammerspiele. Valerie Göhring und Anna Gschnitzer, Dramaturginnen an den Kammerspielen, sprachen im Zoom-Chat mit den Autorinnen Deborah Feldman und Nora Bossong über Themen wie Angst, Schreiben in Krisenzeiten und die Komplexität der aktuellen Krise.

In ihren Romanen "Unorthodox" und "Überbitten" beschreibt Deborah Feldman ihren Befreiungsweg aus der chassidischen Satmar-Gemeinde. Einem Leben, das ihr eine schwere Angststörung bescherte. Diese Angst glaubte sie längst überwunden. Doch dann kam die Corona-Krise und ein "Tsunami der Angst" brach über sie herein, erzählt Feldman. "Es scheint als wäre über Nacht eine neue Sprache eingeführt worden, die ich noch nicht spreche", ergänzt sie. Sich als Schriftstellerin die neue Welt vorzustellen, an die neue Realität "anzudocken", das schaffe sie noch nicht. Anfragen zu Textbeiträgen zur Krise - schriftstellerische Perspektiven auf Corona, wie man sie wochenlang in allen großen Medien fand - habe freilich auch sie erhalten. Und konsequent abgelehnt. Aus ethischen Gründen. Die Eliten-Position, aus der sie schreiben würde, aus "einer Vierzimmerwohnung in West-Berlin", wie sie sagt, empfände sie als "Beleidigung". Stattdessen plädiert sie dafür, Menschen zu Wort kommen zu lassen, "die wirklich etwas zu sagen haben".

Nora Bossongs Roman "Schutzzone", der es im vergangenen Jahr auf die Longlist des deutschen Buchpreises schaffte, erzählt von einer UN-Mitarbeiterin, die zwischen der Aufarbeitung des Völkermordes in Burundi und dem eigenen Privatleben zwischen Ländern und Welten pendelt. Von ihrem für gewöhnlich sehr Reise basierten Schreiben musste sie sich im Angesicht der Krise verabschieden, sagt Bossong, arbeite aktuell an einem historischen Roman. Vor übereilten literarischen Auseinandersetzungen mit der Krise warnt sie. Den Untergang des Kapitalismus zu beklatschen etwa, empfände sie als zynisch im Angesicht der vielen Existenzen, die dabei auf dem Spiel stehen. "Die Pandemie hat sehr viele Layer", betont sie. Und all diese verschiedenen Aspekte sollte man in einem Roman anschauen, findet sie.

Über die mannigfaltigen Folgen der Krise waren sich die Autorinnen einig. In einem regen Gedankenaustausch über die Reproduktion alter Rollenbilder, das Sichtbarwerden der Unzulänglichkeiten des Kapitalismus und fehlender Solidarität in Krisenzeiten bewegten sich Deborah Feldman und Nora Bossong schnell weg von rein literarischen Themen zu einer gesamtgesellschaftlichen Kritik. Weitblick und Scharfsinn, die man sich für etwaige Corona-Romane, die da kommen mögen, nur wünschen kann.