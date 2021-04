Von Egbert Tholl

Das Stück ist offenbar ein Megahit: "Nunsense", das auf Deutsch wie nun am Gärtnerplatztheater "Non(n)sens" heißt, kam Ende 1985 am Broadway heraus, geboren aus einer auch schon langlaufenden Kabarett-Show, welche wiederum aus Grußkarten hervorgegangen war, wobei man jetzt auch nicht genau sagen kann, wie man sich diesen Vorgang vorzustellen hat. Das Ding kam also 1985 heraus und lief und lief, jahrelang, kam auf 3672 Vorstellungen, wurde in 26 Sprachen übersetzt, erlebte 8000 Folgeproduktionen, und bislang waren mehr als 25 000 Darstellerin zugange in diesem Musical oder dieser Comedy-Show oder wie immer man es nennen will. Ein Riesenerfolg. Aber warum?

Dan Goggin brachte das Kunststück fertig, ein Musical zu schreiben, in dem kein einziger Hit enthalten ist. Keine einzige Nummer haftet länger als die Dauer ihrer Darbietung, aber jede einzelne kommt einem irgendwie bekannt vor. Vielleicht ist die perfekte Klang-Mimikry ein Grund des Erfolgs, vielleicht liegt der aber auch im Thema: Es geht um Nonnen. Und singende, tanzende, muntere Nonnen sind ja einfach ungemein lustig. Auf jeden Fall sind sie inzwischen ein Topos geworden.

Nun also sind die Nonnen das erste Mal am Gärtnerplatztheater zugange und werden vom Intendanten Josef E. Köpplinger selbst inszeniert. Zu sehen ist diese Vorpremiere als Stream der irgendwann kommenden Aufführung, vielleicht hilft er ja über manche vorösterliche Pein hinweg. Auf jeden Fall ist das Ganze gut abgefedert: Goggin wurde von Nonnen erzogen, Köpplinger war auf einer Klosterschule (bei Nonnen?) und redet in der Pause mit einer echten Nonne und einer der Darstellerinnen, France Lucey, welche selbst wiederum an einer Klosterschule war, in Dublin. Bei dieser Begegnung erweist sich die echte Nonne, Schwester Josefa Maria von den Barmherzigen Schwestern, als dermaßen bairisch-lustig, dass man sich denkt, die könnte in der Show gleich mitmachen. Außerdem postuliert sie ein Leben in Fülle, das für jede natürlich etwas anderes bedeutet, vor dem Hintergrund, dass Köpplinger eine gewisse Verwandtschaft von Theater und Kirche sieht, aber irgendwie zu einer Verheißung wird. In der engeren Realität kann man zur Verwandtschaft zumindest sagen, auch wenn der (katholische) Gottesdienst im Kern eine auf Überwältigung zielende Inszenierung ist (als ehemaliger Ministrant kann man das gut beurteilen), so kann sie doch im Moment keiner sehen.

Wobei, Überwältigung: Die Bühne am Gärtnerplatz sieht ein bisschen aus wie ein Arte-Povera-Version des Paradiesbildes aus Christian Stückls "Brandner Kaspar"-Inszenierung. Im ersten Stock sitzt die Band, die sich Hortus Musicus nennt, aber noch nicht zur vollen Blüte gereift ist. Da mag auch Goggin schuld sein, der so ziemlich das genaue Gegenteil vom einem durchkomponierten Stück schrieb. Heißt: Da ist viel Luft zwischen den Nummern. Diese Luft ist anfangs recht dünn, weil erst einmal die Situation erklärt werden muss: Die fünf Nonnen sind Überlebende der Kochexperimente ihrer Mitschwester Julia, die einen Großteil des Konvents mittels einer Fischsuppe aus Versehen ins Jenseits befördert hat. Kommentar von Schwester Maria Hubert (Tracey Adele Cooper): "War offenbar nicht das jüngste Gericht." Um die Beerdigung der Dahingeschiedenen zu finanzieren, verkauften die Nonnen Grußpostkarten (ja!), doch dann bildete sich die Mutter Oberin (Dagmar Hellberg) einen riesigen Flachbildschirmfernseher ein und die Kohle war futsch. Nun liegen da noch vier Leichen in der Tiefkühltruhe. Um die unter die Erde bringen zu können, machen die Nonnen, neben den erwähnten Florine Schnitzel, Julia Sturzlbaum und Frances Lucey, eine Benefizgala. Das ist im Kern das, was man zu sehen kriegt.

Mag es am parallel konsumierten Messwein liegen oder einfach an den fünf fabelhaften Damen, jedenfalls kommt irgendwann der Punkt, an dem das Ganze in den kompletten Irrsinn freilaufender Nonnen kippt, und dann ist es wirklich eine Schau. Dann röhrt Cooper Gospels, ist Hellberg auf einem Drogentrip, singt und spricht Sturzlbaum mit sich selbst in zwei Stimmen, erinnert sich Lucey an die Ballettvergangenheit ihrer Figur (alle werden einst fast Stars geworden, vor dem Konvent) und strahlt Florine Schnitzel so unverblümt, dass man gleich in ein Kloster eintreten möchte. Zwar trägt sie einen Ehering, so echt sind die Nonnen also doch nicht, aber das würde man für den Spaß in Kauf nehmen.