Von Sarah Maderer

Schon der erste weiche Hornton, an den sich bald gedämpfte Streicher schmiegen, lässt die romantische Grundstimmung anklingen, die das gesamte Konzert auszeichnen wird. Unter der Leitung von Zubin Mehta haben sich die Münchner Philharmoniker für ihr aktuelles Konzertvideo einem Programm voller Programmmusik verschrieben. Der Ruf des Zauberhorns lässt auf den langsamen Einstieg das lebendige Hauptthema von Carl Maria von Webers Ouvertüre zu "Oberon" folgen, die mit Rittern und Elfen auch inhaltlich hochromantisch eröffnet.

Lächelnd lauscht Lisa Batiashvili dem Orchestervorspiel von Beethovens Violinkonzert, ehe sie saubere Oktaven emporsteigen lässt - eine Angststelle für viele Geiger. Überhaupt tritt sie furchtlos an dieses berühmte Werk heran, begegnet ihm, wo nötig, mit Demut, ohne an Virtuosität einzubüßen. Schon im anspruchsvollen ersten Satz, der klassische Form mit romantischer Motivik verbindet, zeigt Batiashvili ihre Versiertheit: In Tiefen und Höhen gleichermaßen präzise und mit geschmackvoll dosiertem Ton setzt sie den Läufen Akzente, ohne ihren Fluss zu unterbrechen. Besonders die technisch anspruchsvollen Doppelgriffe gestaltet sie ausgewogen. Im ebenbürtigen Zwiegespräch des Larghetto lassen Solistin und Orchester einander respektvoll ausreden, ehe Batiashvili im finalen Rondo ihre tänzerisch-kecke Seite zeigt. Mit Liszts "Les Préludes" ist das Programm bei der sinfonischen Dichtung in ihrer Reinform angelangt. Ländliches Idyll, Liebe und Tod machen Mehta und das Orchester klanglich erfahrbar.

Das inhaltsbetonte Programm, aber auch die Videoproduktion lassen dieses Konzert besonders intim wirken. Durch die Kamera sieht der Zuschauer den Musikern beim Kommunizieren zu, hört Batiashvili mit ihren Passagen atmen und darf Mehta, der sein Dirigat viel über Mimik transportiert, seinen Kopf leicht vor den Musikern verneigen und "Bravo" flüstern sehen.

Konzertvideo bis Donnerstag, 4. Februar abrufbar auf www.mphil.de/stream