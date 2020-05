Es hätte ein großes Gedenken werden sollen. Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau sollte ein Konzert in der Herz-Jesu-Kirche stattfinden, hundert Überlebende und ihre Nachkommen, auch einige der Befreier von damals wollten kommen. Aber das Virus kennt kein Gedenken, und so sitzt man nun zu Hause und sieht das - von der Kamera im Rhythmus der Musik beeindruckend eingefangene - Konzert auf der Homepage der Münchner Kammerspiele: Das Jewish Chamber Orchestra Munich unter der Leitung von Daniel Grossmann und Stefan Merki von den Kammerspielen führen das Melodram "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke" von Viktor Ullmann auf, der 1898 in Teschen, irgendwo im Osten von Österreich-Ungarn geboren wurde, der in Wien aufwuchs, Schüler war von Schönberg und Zemlinsky, Komponist, Pianist und Dirigent in Prag und Zürich und 1942 nach Theresienstadt verbracht wurde. Dort komponierte er weiter, gegen das Grauen. Der "Cornet" ist die letzte Komposition, die Ullmann fertig stellte; am 18. Oktober 1944 wurde er in Auschwitz ermordet.

Der Dachauer Oberbürgermeister Florian Hartmann - die Stadt ist Koproduzentin des Konzerts - begrüßt die Zuseher, widmet das Konzert den Überlebenden und den Toten und endet mit einem Satz in drei Sprachen: "Nie wieder!"

Ein Cornet ist ein Fahnenträger. Hier trägt ein vermeintlicher Vorfahr Rilkes die Fahne durch den Türkenkrieg 1663, durch wüste Landschaften und öde Weite. Rilke beschreibt dies in glühenden Worten, denen Merki ihr Leben gibt und Ullmann den Klang, das Drama. Eine Begegnung mit Dirnen klingt wie aus Bergs "Wozzeck", die Rast im Schlosshof umspielt die süße Geige, die Soldaten "müssen erst wieder lernen, was Frauen sind". Nun folgt ein Abschied von allen Müttern, vom Leben, von den Mädchen, deren Kleider nach Sommer riechen, von der Poesie, dem Licht, der Freude. Des Cornets Geliebte wird die Nacht, am nächsten Morgen stirbt er im Feuer, mit der Fahne in der Hand.