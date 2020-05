Derzeit erlebt man den Zuschauerraum des Nationaltheaters ja nur online - als platte Kulisse, wie aus Pappe. Nikolaus Bachler führt auch diesmal ein ins Programm und spricht dabei sichtbar ins Leere. Er sieht es ja nicht, das Publikum dieses 7. Montagskonzerts daheim vor den Bildschirmen. Auch nicht die trainingsbehoste Frau mit zwei Katzen auf dem Schoß, die den einsamen Darbietungen auf Bühne und Hinterbühne der Staatsoper ebenso gespannt folgen wie sie selbst.

Im Zentrum stehen diesmal Robert und Clara Schumann und damit auch Mann und Frau als Rollenmodelle, die kraft eigenständigen Denkens und Fühlens durchaus in der Lage waren, die ihnen zugedachten Verhaltenskodizes zu unterlaufen. Bevor aber deren Liebe ins Zentrum rückt und damit auch die Uraufführung zweier Ballettsoli von Dustin Klein, geht es musikalisch in heroischem Gestus um Männlichkeitsrituale. Es ist Gerold Huber am Klavier, der mit mächtiger Pranke den Krieger in den Schumann-Balladen nach Heinrich Heine charakterisiert, während der geschmeidige Bass von Tareq Nazmi in schlichtem Erzählduktus die implizite Kritik an den vermeintlichen Tugenden der Soldaten offenlegt. Man erschrickt ob der Aktualität des blutigen Menetekels an der Wand im Palast des gotteslästerlichen Belsazar, welches dessen dummdreist-machtbesessene Wiedergänger auch heute nicht sehen wollen. Ganz zart setzt Nazmi das "Märzveilchen" zwischen all die martialischen Gesänge.

Die Schumann-Lieder op. 40 leiten über zu einem musikalisch-literarisch-tänzerischen Kammerspiel, überschrieben mit "Eine romantische Liebe" des gut zehn Jahre älteren Robert Schumann zu der blutjungen Pianistin und Komponistin Clara Wieck. Katalin Zsigmondy und August Zirner sitzen vor den Porträts der beiden und lesen aus deren hinreißendem Briefwechsel. Sie tun das nicht nur Corona-bedingt in gutem Abstand zueinander. Wie auch Kristina Lind und Henry Grey vom Bayerischen Staatsballett nacheinander und schon deshalb, weil die beiden Liebenden mehr getrennt als vereint waren, traumselig und dabei doch bestimmt die Hinterbühne in wirbelnden Pirouetten und Sprüngen umkreisen. Zwei Gestirne auf ihrer Bahn, gleich groß, gleich leuchtend, einander auch kritisch ergänzend, wie die Briefe bezeugen. Dustin Klein beschreibt die Möglichkeit tiefer Berührung trotz deren realer Abwesenheit. Verena-Maria Fitz und Massimiliano Murralis klar artikuliertes Spiel von Roberts Sonate Nr. 1 für Violine und Klavier sowie Claras "Drei Romanzen" geben dem eigenen Erleben eines herzerwärmenden Abends seinen innigen Klang. Auch weil alles gut ausgeht.