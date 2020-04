Der Vorführeffekt kommt so prompt wie typisch: Als Max Westphal mit seinem digitalen Endgerät in der Schack-Galerie stehend versucht, sich über Instagram mit dem zuständigen Hausreferenten der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Herbert W. Rott in dessen Home-Office zur Live-Dialogführung zusammenzuschalten, geht - erst einmal nichts. Westphal, der sich mit einer Kollegin die Stelle für digitale Kommunikation der Staatsgemäldesammlungen teilt und somit Fachmann für Websites, Online Collection, Social Media und digitale Kunstvermittlung ist, versucht die Ruhe zu bewahren, wird aber doch ein wenig nervös. Schließlich klappt die Verbindung, und die beiden nehmen die zugeschalteten Besucher mit zu einer Erkundung zu Moritz von Schwinds Gemälde "Die Morgenstunde" in der Schack-Galerie. Einem kleinformatigen Bild, das eine junge Frau in Rückansicht zeigt, die aus dem Fenster eines wohlgeordneten Zimmers schaut, in dem zu linken allerlei Einrichtungsgegenstände stehen, während ein zerwühltes Bett zur Rechten Raum für viele Spekulationen lässt.

Rotts Bilderzählung und kunsthistorischen Ausführungen folgen zahlreiche Posts der Online-Besucher dieser etwas ungewöhnlichen Museumsführung. Einige wollen wissen, welche Utensilien im Bild auf der Kommode stehen und was diese über den sozialen Hintergrund der jungen Dame aussagen. Interesse erregt auch ihre wohl geordnete Frisur, da sie doch gerade erst aufgestanden sein soll und das Fenster öffnet. Kleinigkeiten, die vielleicht auch bei einer analogen Führung aufgefallen wären. Die aber bei der virtuellen Betrachtung um so mehr ins Auge stechen, als Westphal mit der Kamera das Bild Stück für Stück erkundet und Details heranzoomt. Dass dann nicht alle Fragen beantwortet werden, dass manche Ausführungen für die 30-minütige Instagram-Schalte etwas zu langatmig sind, weil solche Livestreams ein anderes Timing verlangen - geschenkt. Trotz mancher Holprigkeit bedanken sich viele der etwa 100 Teilnehmer mit Likes und Herzchen.

Online durch Sammlungen bummeln, Kuratoren auf ihrem gefilmten Rundgängen per "Kunst-Minuten" zu Werken begleiten, über Blogs Ausstellungen Revue passieren lassen - all das gibt es ja schon länger bei den Staatsgemäldesammlungen. Die "Live-Dialogführungen" auf Instagram sind neu. In den nächsten Wochen sollen sie jeweils mittwochs und freitags von 13.30 Uhr bis 14 Uhr stattfinden (www.instagram.com/pinakotheken). Ein Kunst-Dessert nach dem Lunch sozusagen. Diesen Freitag geht's zu "Modern Moses" von Elmgreen & Dragsets in die Pinakothek der Moderne.