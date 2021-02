Terry Rileys "In C" - frei interpretiert im Schwere Reiter

Von Rita Argauer

Ensemble ist ein schönes Wort, das eigentlich nur etwas beschreibt, das gerade nicht möglich ist: zusammen. Im Ensemble tanzen und musizieren spiegelt an sich also derzeit eine gesellschaftliche Sehnsucht: "Kommen wir zusammen?", fragen so die Choreografin Ruth Golic und der Musiker Stephan Lanius im Live-Stream aus dem Schwere Reiter mit einem vielköpfigen Ensemble aus Tänzerinnen und Musikern. Dass als Grundlage dafür Terry Rileys frühes Minimal-Stück "In C" dient, ist geschickt. In der modularen Kompositionsweise suchten Künstler des späteren 20. Jahrhunderts eine maschinelle Ästhetik im Menschen. Wenn die Shadi Hlals Bratsche nun im Schwere Reiter beginnt, drängend, sanglich-frei und voller Wärme, wird das Kühl-Modulare jedoch wieder vermenschlicht.

In diesem Spannungsfeld von frei phrasierten Linien und streng modularer Rhythmik funktioniert dieser Prozess in dem 50-minütigen Konzert größtenteils ziemlich gut. Philipp Kolb (einst Kopf der großartigen Truppe Piano Possibile) beweist auch hier an der Tuba sein untrügliches Gespür, komplizierte Musik mit einer impulsiven Lebendigkeit zu versehen, die aber nie ins Alberne kippt. Eine Art Indie-Song schält sich so etwa aus dem krautigen Sound heraus (Ben Johnson singend an der Akustik-Gitarre). Oder ein toller gestrichener Kontrabass (Stephan Lanius), dessen Melodie sich in Gunnar Geisses Banjo wiederfindet. Schließlich überrascht Adebayo Festus mit einer ausbrechenden Rahmentrommel, während die Melodieinstrumente nun die kühle Rhythmik übernehmen.

Ruth Golic hat darauf für sechs Tänzerinnen choreografiert. In kippenden Körperachsen und Drehungen sucht der hier deutlich vom Modern Dance inspirierte Tanz einfaches Zusammenkommen. Es ist ein Erproben einzelner Posen in der Gruppe. Doch ein bisschen scheint hier immer etwas Tanzpädagogisches und etwas Starres durch, was sich in der auf so besondere Art Gemeinsamkeit erzeugenden Musik nicht ganz einlösen mag.