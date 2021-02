Von Rita Argauer

Urban-romantisch feiert man die Liebe im Kabarett Femina. Dort veranstalten die Münchner Philharmoniker mit Otker Holleschek virtuell Essen und klassische Musik. Das Menü wurde nach Hause geliefert, man isst gemeinsam, man chattet, man kann sich sogar in virtuellen Räume begegnen. Dazu laufen alte Schlager in Lo-Fi-Mixes mit Klacker-Beats.

Doch dann kommt das Streichquartett der Philharmoniker, und alles wird anders. Man eröffnet mit Mendelssohns Jugendwerk, dem Streichquartett op. 13. Doch der junge Komponist ist hier stürmend und drängend am Lieben, und das beginnt in vollen Moll-Akkorden, die das Quartett nicht schwer, sondern zart-fließend spielt. Die Musiker nehmen das Drama dieses Stücks an. Ernste und vehemente Spiellust fügt sich mit Mendelssohns Musik zu tragikreich berührender Verve zusammen. Die wirkt völlig konträr zum loungig-entspannten Valentins-Flirt. Tut aber ungemein gut. Und trifft die Fernseh-Dinner-Situation rabiat: Es ist nicht normal, so biedermeierlich am Küchentisch zu sitzen, man ist nicht in der Bar. Man kann nirgends hin. Auch im zweiten Set fahren die Musiker herb zwischen die Essens-Seligkeit, als gerade im Chat noch ausgiebig diskutiert wurde, ob der gelieferte Spitzkohl zu erhitzen sei. Dann kommt der zweite Satz von Beethovens Quartett, op. 18, Nr. 1. Der spielt in der Gruft der Capulets, vertont die Sterbeszene von Romeo und Julia.

Nach den zwei musikalischen Sprengsätzen, klingt es mit Quartettsätzen von Borodin, Maria Theresa von Paradis' "Sicilienne" (ein schönes, klares Stückchen der Mozart-Zeitgenossin, das auf der Hochzeit von Meghan und Harry erklang), sowie Elgars "Salut d'amour" und einem Thema aus Morricones Musik zu "Cinema Paradiso" etwas zahmer. Doch das Aufrütteln und Schütteln der ersten beiden Stücke saß in der Magengrube und zeigte dennoch wie herrlich Musik noch so schön suggerierte Oberflächen abgrundtief durchleuchten kann.