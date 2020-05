Bis zum letzten Tag dauert es knapp eine halbe Stunde. Dann ist die Reise durch März, April, Anfang Mai mit Lena Gorelik vorbei. Es ist ein rascher Durchlauf der Münchner Schriftstellerin am Mittwoch durch ihren "Corona-Blog", den sie am 16. März für das Pathos-Theater begonnen und am 8. Mai abgeschlossen hat. Live liest sie, über Zoom übertragen, in eben jener Spielstätte im Kreativquartier. Da ist sie allerdings allein mit Judith Huber und von dieser auch so weit räumlich getrennt, dass die obligatorische Überreichung eines Blumenstraußes am Ende der 30-Minuten-Lesung mit anschließenden Fragen ausfallen muss. Statt dessen liegt auf dem Tisch, an dem Gorelik Platz genommen hat, ein Nasen-Mundschutz bereit. "Trag's mit Pathos", steht darauf. So drückt sich Dank nun also aus: in einem Stück Stoff, von dem man bis vor kurzem noch nicht wusste, dass man es brauchen würde.

Solche Verschiebungen und Verwerfungen hat Gorelik in ihrem Blog festgehalten, klug und scharf skizziert als eine Art von Chronik, die man sofort für sich adaptieren kann, so viel Vertrautes steckt darin. Etwa, wenn Gorelik schreibt: "Es gibt immer gute und schlechte Tage, aber es gibt sie jetzt in unmittelbarer Intensität." Oder wenn sie beobachtet, dass in den Nachrichten Kinder vor einem Trampolin gezeigt werden, die sich jetzt langweilen, und sie festhält, "der Beitrag dauerte sicher über eine Minute, eine Minute, die hoffentlich nicht all jene Kinder sehen, die kein Trampolin haben, auch keinen Garten, die sich auf wenige Quadratmeter quetschen und Angst vor Schlägen haben." Und dann resümiert sie treffend: "Da draußen ist Corona, aber wir vergessen immer noch zuverlässig, wie privilegiert wir sind."

Bei diesen Beschreibungen ist es schade, dass eine Lesung, insbesondere eine, die online läuft, eine zeitliche Begrenzung kennt. Wie viel Text das Publikum verträgt, kann Gorelik allein im Theater nicht spüren. Auch die gefühligen Fragen von Moderatorin Lea Ralfs verlaufen sich ein wenig im Leeren. Die Resonanz fehlt. Dennoch hinterlässt Gorelik einen starken Eindruck: mit ihrem Text, ihrer Klarheit, ihrer Präsenz - auch online.