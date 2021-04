Von Yvonne Poppek

25 Minuten lang hängt einem der Leckerbissen vor der Nase. Er ist noch in Folie verpackt, so dass man die ganze Köstlichkeit nicht fassen kann. Aber dass er wohl schmecken würde, lässt sich erahnen. "Sneak-Preview" nennt er sich. Ein kurzer Theaterstream aus dem Residenztheater. Der spanische Regisseur Calixto Bieito hat dort den zehnteiligen Filmzyklus "Dekalog" von Krzysztof Kieślowski und Krzysztof Piesiewicz für die Bühne adaptiert. Bieito wollte nicht, dass seine Inszenierung komplett als Stream zu den Zuschauern gelangt. "Ich mag keine Streams", sagt er. Also gibt es jetzt, solange die Theater noch kein Publikum einlassen dürfen, nur Ausschnitte zu sehen, quasi als Pralinenschachtel daheim, bevor es das Menü im Restaurant gibt.

Daraus ergeben sich natürlich zwei Schwierigkeiten: Wie zeigt man zehn Episoden, die sich jeweils mit einem der zehn Gebote und ihrer Tauglichkeit in der Jetztzeit auseinandersetzten, sinnhaft in 25 Minuten? Und ist es dem ohnehin auf Zwangsdiät gesetztem Publikum zuzumuten, ihm etwas vor die Nase zu halten, von dem es gerade nicht kosten kann? Das Regie- und Filmteam hat das clever gelöst. In großen Buchstaben wird das jeweilige Gebot angekündigt, gefolgt von kurzen Sequenz, Mikrodramen als Brillanznummern des so lange nicht gesehenen Ensembles. Auf der Bühne stehen nur ein paar Stellwände, dazwischen durchleiden die Figuren in wenigen Sätzen ihre Beziehungen: der Verlust des Sohnes, Betrug, Eifersucht. Zwei Frauen, die um ein Kind streiten. Sex, Liebesleid und dann der Segen des großen Geldes. Dafür schmettert Myriam Schröder den AC/DC-Song "Moneytalks" zum großen Ensemble-Band-Finale.

Spielfreude dringt hier aus den Bildschirmporen. Wir sind da, der Tisch ist gedeckt, so das Signal von der Bühne. Das ist unbedingt zumutbar. Mehr Einsichten sollte man sich von dem kurz angerissenen Theaterabend allerdings nicht erwarten. Aber angesichts der Lage ist das ohnehin schon ganz schön viel.