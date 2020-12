Wie sehr der Jazz inzwischen eine globale Angelegenheit ist, zeigt auch der Weg des 36-jährigen Regensburger Saxofonisten Tobias Meinhart. Schon sein Studium führte ihn über Basel, Amsterdam und Bern nach New York. Seit zehn Jahren wohnt er nun dort, genauer gesagt in dessen Jazz-Quartier Brooklyn. Was gewissermaßen folgerichtig ist für einen Saxofonisten, dessen Stil sich immer am amerikanischen Modern Jazz orientiert und der daraus einen Neo-Bop voller hart synkopierter Melodiebögen abgeleitet hat. Das liegt in der New Yorker Jazz-DNA, und dementsprechend findet Meinhart dort auch die idealen Begleiter dafür. So arbeitete er unter anderem mit Joe Lovano, Seamus Blake, Ingrid Jensen oder Phil Donkin. Und doch hat er den Kontakt zur alten Heimat immer aufrecht erhalten: Regelmäßig legt er - normalerweise - im Sommer einen längeren Berlin-Aufenthalt ein (sein letztes Album hieß denn auch "Berlin People"), ebenso regelmäßig tourt er durch Bayern und ist auch gern und oft in der Unterfahrt zu Gast. Außerdem erscheinen seine zum Teil preisgekrönten Alben beim Münchner Label Enja. Dort wird wohl auch sein neues Werk veröffentlicht, das er während der Corona-Zeit erarbeitet hat - so wie sein inzwischen seit 270 Tagen geführtes und unter www.instagram.com/tobias_meinhart zu sehendes Bildertagebuch. Seinen gewohnt druckvollen Großstadt-Jazz stellt er im Hochkaräter-Quartett mit Julian Shore am Klavier, Matt Penman am Bass und Obed Calvaire am Schlagzeug jetzt schon einmal in einem Konzert vor. Das findet am Freitag, 11. Dezember, um 23 Uhr unserer Zeit im seinem New Yorker Lieblings-Jazzclub "Smalls" statt, nicht nur vor 15 Live-Zuschauern, sondern auch als weltweit unter smallslive.com verfügbarer Stream.