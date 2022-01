Von Oliver Hochkeppel, München

Das amerikanische Sprichwort "When it rains, it pours" zitierte Christophe Schweizer eingangs des Konzerts seiner Band Stream in der Unterfahrt. Soll ungefähr heißen: Wenn etwas schief geht, dann richtig. Bei dem als Geburtstagsprojekt zum 80. des Schlagzeugers Billy Hart gestarteten Projekt, das jetzt ohnehin ein Jahr verspätet auf Tour ging, musste zwei Tage vor dem München-Auftritt Saxofonist Sebastian Gille aus privaten Gründen zurückziehen. Sein Weilheimer Kollege Johannes Enders - der ursprünglich ohnehin vorgesehen war - sprang für ihn ein. Nun aber fiel am Nachmittag vor dem Konzert der obligatorische Corona-Schnelltest beim Pianisten Florian Weber positiv aus. Der ging daraufhin zum PCR-Test (Ergebnis bei Schriftlegung noch unbekannt) und in Quarantäne.

Ohne Pianisten freilich war das Programm mit vorwiegend eigenen Kompositionen nicht mehr spielbar. In jedem anderen Genre hätte man absagen müssen, im Jazz aber wird eben improvisiert: Die zum Quartett geschrumpfte Band spielte einfach ein Standard-Programm, von Thelonious Monks "I Mean You" und "Ask Me Now" über Wayne Shorters "Footprints" bis zu Cole Porters "Love For Sale". Klassiker aus dem Modern-Jazz-Repertoire also, die ein Billy Hart bestimmt schon tausendmal gespielt hat. Die 81 Jahre alte Schlagzeuglegende hatte dementsprechend wenig Mühe, dies energisch anzutreiben und mit den akkuraten Fills zu garnieren. Auch der seit 25 Jahren in New York lebende niederländische Bassist Joris Teepe machte, perfekt mit Hart harmonierend, eine blendende Figur. Und einen Johannes Enders, obendrein langjähriger Billy-Hart-Weggefährte, konnte diese ausgewiesene Saxofon-Musik sowieso nicht erschüttern.

Den schwarzen Peter hatte Christophe Schweizer. Für einen gerne wohlvorbereiteten Posaunisten ist es gewissermaßen die Höchststrafe, spontan zum Lead-Instrument einer Bebop-Session mit langen Improvisationssoli umsteigen zu müssen. Und für das Publikum? War es ganz nett, mal wieder von einer Jam Session mit Star-Besetzung den Kopf durchgepustet zu bekommen. Irgendwann würde man aber gerne das richtige Programm hören.