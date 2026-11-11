K- Pop -Fans muss man nicht erklären, wer Stray Kids sind, die am 17. Juli 2027 ihr einziges Deutschlandkonzert in der Münchner Allianz-Arena spielen werden. Den diesbezüglich unkundigen Musikinteressierten (tendenziell eher) älteren Semesters kann man deren Bedeutung vielleicht mit Rekordzahlen verdeutlichen: Die südkoreanische Boygroup hat ihr aktuelles Album „This & That“ auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-200-Charts platziert. Kann ja mal passieren, denkt man sich vielleicht.

Aber für die erst 2017 im Verlauf einer Fernsehsendungsreihe in der vierten K-Pop-Generation gegründete Gruppe ist das nun bereits der neunte erste Platz der wichtigsten Albumverkaufsliste der Welt (so viele haben auch Taylor Swift und die Rolling Stones). Das macht sie zur Band mit den meisten Nummer-1-Platten der Billboard-200 im 21. Jahrhundert. Und, für Fans des Genres vielleicht noch wichtiger: zur erfolgreichsten K-Pop-Band des Planeten, der ja anscheinend seit einer Weile von dieser Musikgattung beherrscht wird.

Auf dem Pressebild sind „Stray Kids“ noch zu acht, bei der Europa-Tour wird Lee Know fehlen. Foto: Live Nation

Was bei so einem südkoranischen Pop-Konzert passieren kann, hat man bei den beiden Auftritten der Gruppe BTS in diesem Juli in der Allianz-Arena erleben können: hochmelodiöse Musik, viel Rap und Gesang, energetischer Gruppentanz, herzergreifendes, ohrenbetäubendes Geschrei der Fans und danach im zweiten Teil des Abends eine ausufernde Vorstellungsrunde aller Band-Mitglieder, begleitet von noch mehr Kreischen. K-Pop lebt von den Geschichten der handverlesenen Band-Mitglieder, das ist bei Bang Chan, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N und Lee Know nicht anders. Und deswegen wird es für die SKZ-Fans ein schwerer Schlag sein, dass ausgerechnet Lee Know auf der „Run It“-Welttournee nicht zu den Nordamerika- und Europa-Terminen kommen wird, weil er seinen verpflichtenden Wehrdienst antreten muss.

Es bleiben also sieben, junge Männer, die am 16. Mai in Seattle aufbrechen und dann ihre Anhänger etwa in Chicago, Paris, London, Barcelona, Wien und am Samstag, 17. Juli, in München – dem einzigen möglichen Treffpunkt in Deutschland – glücklich machen wollen (2024 gastierten Stray Kids nur in Frankfurt).

Um an Tickets zu kommen ist wie jüngst bei solchen Ereignissen (etwa den Oasis-Konzerten in der Allianz-Arena) eine Prozedur zu meistern, bei der Fans und Vertreter der web-kundigen Gen Z und Alpha deutlich im Vorteil sind: Zunächst muss man sich in einem Artist-Presale beim Veranstalter registrieren (bis Sonntag, 15. November, 21 Uhr, unter LiveNation.com/StrayKids), oder in einem Vorverkauf des offiziellen Fanclubs „Stay“. Die dann bestätigten Berechtigten müssen am 18. November zwischen 15 und 22 Uhr (Artist-Presale) oder zwischen 11 und 14 Uhr (Fanclub) auf einer der üblichen Ticketplattformen mit deren jeweiligen Bedingungen den Kauf tätigen. Möglicherweise gibt es noch Tickets im allgemeinen Vorverkauf ab Donnerstag, 19. November, 15 Uhr.

Stray Kids, München, Allianz-Arena, Samstag, 17. Juli 2027