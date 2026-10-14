Als 1999 Fergus Henderson all das, was er in seinem Londoner Restaurant St. John gekocht hat, veröffentlichte und einen weltweiten Hype entfachte, konnte so mancher bayerische Wirt nur müde lächeln. From nose to tail, ein endlich das ganze Tier ehrender Kochtrend? Eher ein alter Hut, weil es das in Bayern schon immer gab. Im Gasthof zum Wildpark in Straßlach mit eigener Metzgerei zum Beispiel liegt seit eh und je Montag und Dienstag eine Karte aus, über der nicht freundlich „Vom Näschen zum Schwanz“ steht, sondern schlicht „Spezialitäten aus frischer Schlachtung“.

Nun ist der Gasthof zum Wildpark etwas Besonderes, nicht nur, weil er nach dem Jagdrevier heißt, das sich 1848 König Max II. hinter Grünwald für bequeme Treibjagden einzäunen ließ. In fünfter Generation führt die Wirtschaft seit drei Jahren Thomas Roiderer mit seiner Frau Janina, auf der Wiesn hat er auch das Hackerzelt von seinem Vater Toni Roiderer übernommen. Der hat wohl alles erreicht, was man als Wirt im Dunstkreis von München erreichen kann. Den Gasthof hat er ausgebaut, sieben Stuben mit viel bayerischem Barock und Holz gibt es und einen Lift. Im Wirtsgarten mit schweren dunklen Holztischen und -bänken installierte er eine Fußbodenheizung und ein ausfahrbares Zeltdach für das Novemberbier im Freien. Und natürlich existiert ein Spielplatz.

Der Sohn hütet das alles, in den vergangenen drei Jahren sah er offenbar keinen Grund, etwas zu ändern. Selbst die grünen Papiertücher auf den Biergartentischen sehen noch so aus wie vor 15 Jahren, als Johanna N. Hummel das Gasthaus schon mal besucht hat. Und das Kalbsherz wird noch so serviert wie 2011, mit Kartoffelpüree und Karotten, nur sind die Karotten heute gelb und orange, was sich hübsch macht. Die Scheiben vom Herz waren sanft gebraten und umgeben von Bratensaft, nichts schmeckte altmodisch (17,80 Euro).

Von Gastromoden hält Thomas Roiderer genauso wenig wie sein Vater. Die Speisenkarte, die sich immer ein klein wenig ändert, ist so riesig, wie es vor Jahrzehnten üblich war und enthält vor allem Fleischernes. Veganer haben es sehr schwer. Vegetariern werden zwei, drei Gerichte geboten und immer Käsespatzen. Dick und schön mit Biss waren sie, eingehüllt von würzigem, zerfließendem Allgäuer Bergkäse, bestreut mit vielen Röstzwiebeln (17,50).

Viel Holz und großer Andrang in den Stuben im Gasthof. Foto: Stephan Rumpf

Wenn bei schönem Wetter der große Parkplatz hinter dem Haus überfüllt war und sich 600 Menschen im Wirtsgarten drängten, dann gerieten die Bedienungen ziemlich ins Schwitzen. Schnell und aufmerksam waren sie, der eine war distanziert, der andere witzig und eine Kellnerin liebevoll mit den Kindern. Wie die Küche die Massen an Gerichten für diese Massen von Gästen bewältigt, war uns ein Rätsel, ohne starke Vorratshaltung kann es wohl nicht gehen. Doch das meiste schmeckte erstaunlich gut, das Viertel Ente zum Beispiel. Es kam mit knuspriger Haut und saftigem Fleisch auf den Tisch, der riesige Kartoffelknödel war locker, die Bratensoße fein (21,80).

Nach 18 Uhr ist im Wirtsgarten wie vor 15 Jahren eine Glocke zu hören, und zwar immer, wenn ein neues, recht kleines Holzfass angezapft wird. Frisches Edelhelles von Hacker-Pschorr enthält es, die Halbe für 5,80 Euro (die Halbe Helles 5,30). Es gibt auch eine hübsche Weinkarte. Die offenen Weine werden in 0,2 Liter ausgeschenkt, der württembergische Riesling oder der Grüne Veltliner waren ordentlich (5,40 und 8,70).

Wer beim Roiderer isst, der steht nicht hungrig auf, wobei die Küche viele Gerichte auch als kleine Portion anbietet. Der Wildpark ist zwar kein ganz billiges Lokal, aber in seiner Preisgestaltung doch recht freundlich. Wenn überhaupt, dann kostete immer nur ein einziges Gericht mehr als 30 Euro.

Nicht an die Nachspeisen zu denken, wäre ein Fehler

An den Suppen mit kräftiger Fleischbrühe, ob mit gut gewürztem, lockerem Leberknödel oder milden Bratspätzle, gab es nichts zu meckern (6,50 und 6,20). Unter der Woche steht immer ein Sonderangebot für 17,50 Euro auf der Karte. Wir probierten das Spanferkel-Hinterhaxerl, das mit krachender Kruste, zartem Fleisch, Kartoffelknödel und fein säuerlichem Krautsalat aufgetragen wurde. Das halbe Bauernhendl vom Grill, rundum gebräunt und saftig, schmeckte so gut, wie es ausschaute. Der Kartoffel-Gurken-Salat dazu war von einer angenehmen sämigen Kartoffelfarce durchzogen (18,50). Beim Wiener Schnitzel galten bayerische Maße, das zarte Kalbfleisch unter der schön gewellten Panade war üppig dick und wohlschmeckend (27,50).

Nichts Negatives? Mancher Blattsalat war lasch, die Pommes waren recht bleich, einige Bratkartoffeln matt, auch die zum Zwiebelrostbraten mit braver Soße. Der Braten, wie bestellt medium serviert, war an manchen Stellen zäh (28,50). Vom gebackenen Schweinskopf lagen zwei runde, knusprig panierte Scheiben auf dem Teller. Eine Scheibe enthielt das aromatische Kopffleisch, die andere nur Fett und Schwarte, da hatte der Koch kräftig daneben gelangt. Die Remoulade dazu war eine dicke Mayonnaise mit gehacktem Ei, ohne irgendetwas Grünes (16,90). Doch das waren Ausnahmen.

Der gebratene Zander auf Kürbisrisotto war eine Delikatesse, die Haut kross, das Fleisch glänzend, der orange Risotto cremig und von feinen Käsefäden durchzogen. Foto: Stephan Rumpf

Der Schweinsbraten mit Grillwammerl, Kartoffelknödel und Krautsalat war butterzart, das Wammerl hatte eine resche Kruste und als Soße gab es leichten Bratensaft (18,50). Und der Fisch? Der gebratene Zander auf intensivem Kürbisrisotto war eine Delikatesse, die Haut kross, das Fleisch glänzend, der orange Risotto cremig und von feinen Käsefäden durchzogen (27,50).

Nicht an die Nachspeisen zu denken, wäre ein Fehler, an die Apfelküchel mit schön säuerlichen Äpfeln (8,50); und an die Rote Grütze, die nicht rot war und auch keine Grütze, sondern eher ein dunkles kaltes Süppchen mit den Beeren, die Sommer und Herbst so bieten. Mit Schlagsahne und Vanilleeis wurde es serviert und es schmeckte blumig fruchtig, einfach köstlich (7,90). So ein Beerensüppchen haben einst Großmütter gekocht. Es passt zu diesem Gasthof, in dem die Zeit wunderbarerweise ein wenig stehen geblieben ist.

Gasthof zum Wildpark, Tölzer Straße 2, 82064 Straßlach, Telefon: 08170/99620, Öffnungszeiten: täglich 11–23 Uhr, warme Küche 11.30–21.30 Uhr