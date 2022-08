Früher war es mal ein Trambahnhäusl. Seit 25 Jahren befindet sich in dem Gebäude in Obergiesing das "Schau Ma Moi". Eine Café-Bar mit wenig Raum und winzigem Biergarten, dafür aber mit großem Charme, der das andere leicht wettmacht. Der 25. Geburtstag wird am 3. September nun auch groß gefeiert. Mit einem Straßenfest in der Kistlerstraße, bei dem lokale Musiker und Bands auftreten. Es fängt um 14 Uhr mit Maxi Pongratz, Theresa Loibl und Maria Hafner neu-volksmusikalisch an, um 15.15 Uhr machen The Riggest und Leonie singt weiter. Um 17.45 Uhr folgt die G.Rag/Zelig Implosion Deluxxe, und von 19 Uhr an treten dann Phillip Bradatsch und The Greets an. Den Abschluss macht um 22 Uhr das Parkdeck 6.

25 Jahre "Schau Ma Moi", Sa., 3. Sep., ab 14 Uhr, Kistlerstraße, www.cafeschaumamoi.de