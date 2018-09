6. September 2018, 12:36 Uhr Straßenfest Sause rund um das Siegestor

Beim Streetlife-Festival und dem Corso Leopold gibt es an diesem Wochenende wieder zahlreiche Bands, Stände und ganz viel Essen.

Für alle, die noch immer nicht verstanden haben, warum es beim Streetlife-Festival keine Pappbecher, dafür aber Strom aus eigener Produktion gibt, wird das Programm dieses Mal zum Namen: "Green City" ist das Motto der Herbst-Ausgabe des Straßenfests, das im Jahr 2000 von der gleichnamigen Umweltorganisation ins Leben gerufen wurde. Als umweltbewusstes Festival im und zum öffentlichen urbanen Raum konzipiert, ist die zweitägige Veranstaltung mittlerweile darüber hinaus zu einem regen Kulturspektakel mutiert.

Neben zahlreichen Infoständen und Aktionen zum Klimawandel, zu alternativer Mobilität und generell zum sogenannten grünen Lebensstil, ist der Festivalkalender voll von sportlicher, musikalischer oder anderweitig künstlerischer Unterhaltung. Acht verschiedene Areas inklusive zahlreicher Bühnen und kulinarischem Angebot entfalten sich zwischen Odeonsplatz und Siegestor.

Wer danach etwas weniger grün, dafür aber noch mehr Kultur möchte, muss nur weitergehen: Zeitgleich findet nämlich auf der Leopoldstraße der Corso Leopold statt. "Tanz" ist dieses Mal das Motto des Straßenfests, das entsprechend mit einer Sambashow startet und mit einem Massentanz an der Münchner Freiheit endet. Wer sich dazu berufen fühlt, kann an einem der Kurse von Breakdance bis Formationstanz teilnehmen. Außerdem gibt es Konzerte von mehr als 30 Bands an unterschiedlichen Stationen sowie Events aus den Bereichen Literatur, Poesie, Kunst oder Comedy.

Streetlife-Festival und Corso Leopold, Sa. und So., 8. und 9. September, von 11 Uhr an, Odeonsplatz bis Münchner Freiheit, www.streetlife-festival.de, www.corso-leopold.de