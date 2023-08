Gemeinsam und miteinander für eine bessere Zukunft - dafür steht das Münchner "Zamanand". Am Wochenende, 19. und 20. August, findet das Straßenfest zwischen Siegestor und Odeonsplatz auf der autofreien Ludwigstraße statt. Das "Zamanand" soll mit seinen Programmpunkten und Aktionen auf die Herausforderungen der heutigen Zeit aufmerksam machen und mit Musik und Workshops die Besucher und Besucherinnen unterhalten.

Auf insgesamt sieben Bühnen spielen Musiker unterschiedlicher Genres, und die "Open Stage" der "Artist-Jam-Bühne" lädt dazu ein, selbst mitzuspielen. Entlang der Straße können sich die Gäste auf Performances internationaler Künstler freuen, während bei der "Headphoneparty" am Samstagabend am Odeonsplatz bis tief in die Nacht getanzt werden kann.

Mitmachaktionen und Infostände von NGOs und Vereinen machen aufmerksam auf Themen wie Gleichberechtigung oder Umweltschutz und laden zum Nachdenken und aktiv werden ein. Spielplatz und Kinderoase bieten auch den kleinen Gästen einen Ort, sich auszuprobieren.

"Zamanand"-Festival, Ludwigstraße, zwischen Siegestor und Odeonsplatz, Sa., 19. August, 16 bis 2 Uhr, So., 20. August, 11 bis 21 Uhr, freier Eintritt, Infos unter zamanand.de