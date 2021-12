Eine 83-jährige Frau ist am Montagvormittag beim Überqueren der Berg-am-Laim-Straße von einer Straßenbahn erfasst worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei die Seniorin über einen zum Überqueren vorgesehenen Gehweg gegangen, habe dabei aber die herannahende Tram übersehen und prallte mit ihr zusammen. Trotz mehrerer Frakturen sprachen die Rettungskräfte von Glück im Unglück: Denn die Frau sei "nur unter die Frontschürze" des tonnenschweren Gefährts geraten, aber nicht von ihm überrollt worden. Nach der Erstversorgung hob die Feuerwehr die Tram mit einem Lufthebekissen an, um die Verletzte so schonend wie möglich zu befreien. Sie kam in den Schockraum einer Klinik. Der Trambahnfahrer wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.