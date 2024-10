Piano-Phantom Stranger: Musik-Aktion gegen Gewalt an Frauen

Stranger spielte 40 Tage allein in der Wüste Nambias. Jetzt ist der maskierte Musiker bereit für Begegnungen. Zuhause in München lädt er neun Tage lang zu tiefgreifenden Eins-zu-Eins-Sessions in seinen Kubus.