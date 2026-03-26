Der Strafzettel kommt per SMS – und kann getrost in den elektronischen Papierkorb. Denn eine Zahlungsaufforderung, die einen auf diesem Weg erreicht, ist niemals von der Stadt München . In so einem Fall sind Betrüger am Werk. Darauf weist das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) hin.

Betrüger haben demnach auch in München in mehreren Fällen SMS-Nachrichten im Namen des KVR verschickt und Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Bußgelder wegen Falschparkens zu begleichen. Die Masche ist aus Nordrhein-Westfalen und Österreich bekannt. Auch in München hat es in der Vergangenheit immer wieder einzelne Fälle gegeben, bestätigt die Polizei auf SZ-Nachfrage.

„Das KVR verschickt niemals Bußgeldbescheide oder Zahlungsaufforderungen per SMS“, versichert die städtische Verwaltungsbehörde. Alle gemeldeten Fälle seien bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden. Bei der Betrugsmasche handelt es sich um sogenanntes Smishing. Nach Anklicken des versendeten Links gelangen Betrüger in den Besitz von Konto- und Kreditkartendaten oder es wird ein Ausspähprogramm unbemerkt auf dem Handy installiert.