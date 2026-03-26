Zum Hauptinhalt springen

BetrugsmascheVorsicht bei dieser SMS, die angeblich vom KVR kommt

Hände weg vom Handy, wenn ein angeblicher Strafzettel per SMS kommt. Das Münchner KVR warnt vor dieser Betrugsmasche.
Hände weg vom Handy, wenn ein angeblicher Strafzettel per SMS kommt. Das Münchner KVR warnt vor dieser Betrugsmasche. Karl-Josef Hildenbrand/dpa
  • Das Münchner KVR warnt vor Betrügern, die per SMS angebliche städtische Bußgeldbescheide für Falschparken verschicken.
  • Die Stadt München verschickt niemals Bußgeldbescheide oder Zahlungsaufforderungen per SMS, alle gemeldeten Fälle wurden angezeigt.
  • Beim Anklicken der Links gelangen Betrüger an Konto- und Kreditkartendaten oder installieren unbemerkt Ausspähprogramme auf dem Handy.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

In mehreren Fällen sind Münchner aufgefordert worden, Bußgelder wegen Falschparkens zu begleichen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

Der Strafzettel kommt per SMS – und kann getrost in den elektronischen Papierkorb. Denn eine Zahlungsaufforderung, die einen auf diesem Weg erreicht, ist niemals von der Stadt München. In so einem Fall sind Betrüger am Werk. Darauf weist das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) hin.

Betrüger haben demnach auch in München in mehreren Fällen SMS-Nachrichten im Namen des KVR verschickt und Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Bußgelder wegen Falschparkens zu begleichen. Die Masche ist aus Nordrhein-Westfalen und Österreich bekannt. Auch in München hat es in der Vergangenheit immer wieder einzelne Fälle gegeben, bestätigt die Polizei auf SZ-Nachfrage.

„Das KVR verschickt niemals Bußgeldbescheide oder Zahlungsaufforderungen per SMS“, versichert die städtische Verwaltungsbehörde. Alle gemeldeten Fälle seien bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden. Bei der Betrugsmasche handelt es sich um sogenanntes Smishing. Nach Anklicken des versendeten Links gelangen Betrüger in den Besitz von Konto- und Kreditkartendaten oder es wird ein Ausspähprogramm unbemerkt auf dem Handy installiert.

© SZ/bm - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Smartphone und Kinder
:„Auch Erwachsene müssen lernen, diesem Impuls zu widerstehen“

Nicole Pötter, Professorin für Grundlagen der Sozialen Arbeit, über die Fragen, was wirklich hinter dem ständigen Blick auf das Smartphone bei Jugendlichen steckt und wann Regeln am ehesten umgesetzt werden.

SZ PlusInterview von Kathrin Aldenhoff

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite