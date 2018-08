3. August 2018, 18:59 Uhr Strafverfolgung Razzien und Urteile

Von Martin Bernstein

17. Juli 2017: Die Polizei durchsucht bei einer Razzia gegen die Reichsbürger-Gruppierung "Bundesstaat Bayern", die laut Verfassungsschutz etwa 30 Mitglieder haben soll, 25 Objekte in Bayern, unter anderem in Landsham (Kreis Ebersberg) und Schwabhausen bei Dachau. Weitere Razzien folgen.

28. September 2017: Am Tag einer weiteren bundesweiten Aktion stürmt die Polizei ein Lokal in der Nähe des Fasaneriesees. Dort halten "Reichsbürger" einen Vortrag über "Die BRD-GmbH" ab. "Reichsbürger"-Ausweise, volksverhetzende Schriften, ein Einhandmesser und der Laptop des Referenten werden sichergestellt.

6. November 2017: Eine 54-jährige "Reichsbürgerin" wird vom Amtsgericht München rechtskräftig wegen versuchter Erpressung sowie versuchter Nötigung in jeweils drei Fällen zu einer Geldstrafe von 1700 Euro verurteilt. In drei Schreiben hat sie eine Gerichtsvollzieherin, eine Rechtspflegerin und den Präsidenten des Amtsgerichts zu nötigen versucht. Der Richter wertet das Verhalten der Angeklagten als "Angriff auf die Rechtspflege".

15. Januar 2018: Nachdem der Antrag eines 51-jährigen Münchners für den kleinen Waffenschein abgelehnt wurde, teilt der Mann dem Verwaltungsgericht mit, dass er ab sofort kein Angehöriger der "BRD GmbH" mehr sei. Die Polizei befürchtet, dass der "Reichsbürger" bereits Waffen besitzen könnte. Deswegen durchsuchen Kriminalbeamte seine Wohnung und finden unter anderem zwei Wurfsterne, ein Messer sowie eine Sturmhaube, alles griffbereit in einer Umhängetasche. Der 51-Jährige gibt an, die Tasche zum Selbstschutz bei sich zu tragen, wenn er das Haus verlasse. Im Schlafzimmer entdecken Polizisten dann noch einen Einsatzgürtel mit zwei großen Kampfmessern, weitere Messer und Wurfsterne.

8. Februar 2018: Das Verwaltungsgericht München entscheidet, dass ein Professor der Hochschule München nach Bekenntnissen zur "Reichsbürger"-Szene zu Recht aus dem Dienst entfernt worden ist. Belastend werten die Richter unter anderem seinen Antrag, einen Staatsangehörigkeitsausweis auszustellen. "Wer die Grundfesten des Staates (...) leugnet, kann nicht im Beamtenverhältnis bleiben - unabhängig von dienstlichen Leistungen", heißt es in der Entscheidung.

5. Juni 2018: Nachdem das Staatsschutzkommissariat 44 der Polizei ein Fax mit Beleidigungen und weitere Drohungen auf einer Internetseite erhalten hat, wird die Wohnung eines 48-jährigen Münchners durchsucht. Dort finden die Beamten ein verbotenes Butterfly-Messer. Der 48-Jährige ist nach Polizeiangaben der "Reichsbürger"-Szene zuzuordnen. Im Internet vertritt der Mann antisemitische Verschwörungstheorien, wirbt für die AfD, für eine von ihm selbst gegründete "Partei" - und für schärfere Waffengesetze.

30. Juni 2018: Gegen 1 Uhr besucht ein 55-jähriger Münchner, der laut Polizei der "Reichsbürger"-Bewegung nahesteht, ein Schwabinger Lokal. Beim Türsteher muss er seinen mitgeführten Teleskopschlagstock abgeben. Als der aggressive und alkoholisierte Mann die Gaststätte wieder verlassen will, weigert sich der Türsteher, ihm den Schlagstock wieder auszuhändigen, und holt die Polizei. Die Beamten stellen fest, dass gegen den 55-Jährigen ein Waffenbesitzverbot besteht.

2. Juli 2018: Beim Prozess gegen einen Holocaustleugner und dessen Schwester kommt es zum Eklat. Der Angeklagte zeigt den Hitlergruß und schwadroniert, dass das Gericht als "Organ der BRD" nicht legitimiert sei, über ihn als "Bürger des deutschen Reiches" zu urteilen. Der Mann kommt vorübergehend in Untersuchungshaft. Aus dem Publikum wird das Gericht als "Dienstleister von Satanisten", "Kommunisten" und "Bolschewisten" beschimpft.

24. Juli 2018: Laut Verfassungsschutzbericht für 2017 haben "Reichsbürger" und Selbstverwalter in Deutschland starken Zulauf. Etwa 16 500 Personen, darunter 900 Rechtsextremisten, werden der Szene zugerechnet - 4000 mehr als im Vorjahr. Die steigende Zahl macht auch der Stadtverwaltung zu schaffen. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) informierte Mitarbeiter betroffener Abteilungen in mehreren Veranstaltungen. Mit Erfolg: Im Jahr 2016 stellte das KVR noch 321 Staatsangehörigkeitsausweise aus, 2017 dann 149, 2018 bislang 44. Der deutliche Rückgang ist laut Sprecher Johannes Mayer darauf zurückzuführen, dass das KVR für Reichsbürger keine "Gelben Scheine" mehr ausstellt: "Das hat sich in diesen Kreisen offenbar herumgesprochen." 2016 und 2017 wollten zehn Münchner ihre Personalausweise zurückgeben, in diesem Jahr hat das noch niemand versucht.