Razzia, Raufen, Rechtsverstöße Wiesnwirt Peter Reichert sorgt gerade für negative Schlagzeilen, nicht sehr viele im Umfeld des Oktoberfests würden Wetten darauf abschließen, dass er das Bräurosl-Zelt behält. Die Spekulationen beginnen (SZ Plus).

Wie man an ein Oktoberfestzelt kommt Wer was wird, wird Wiesnwirt - mit Hilfe einer Brauerei, von Schützen oder auf eigene Rechnung. So läuft die Vergabe durch die Stadt München ab.

Kifferstandort München Ein Konsum-Club will bald die ersten Mitglieder aufnehmen, ein Hanfhändler die Droge im Modellversuch verkaufen - und die Jusos träumen bereits von städtischen Anbauflächen (SZ Plus).

Was der Atomausstieg für München bedeutet 25 Prozent der Strommenge aus Isar 2 standen den Stadtwerken bislang zu. Mit der Abschaltung verabschieden auch sie sich von der Kernkraft. Und nun (SZ Plus)?

Razzia gegen mutmaßliche Betrüger mit Corona-Subventionen Die Münchner Staatsanwaltschaft hat 40 Objekte durchsuchen lassen, gegen 64 Beschuldigte wird ermittelt. Sie sollen zu Unrecht Corona-Hilfen in Millionenhöhe bekommen haben.

Da rollt was auf uns zu Am Sonntag enden die Osterferien in gleich sieben Bundesländern. Der ADAC prophezeit deshalb für das Wochenende Staus auf den Autobahnen rund um München - die A 99 ist dafür gerade besonders anfällig.

Mieter gekündigt - weil er Flüchtlingen helfen wollte Stefan B. nahm zwei Ukrainerinnen vorübergehend bei sich auf, nun will ihn sein Vermieter aus der Wohnung werfen (SZ Plus).

Tatütata, das Rad ist da Die Polizei testet den Einsatz von Fahrrad-Streifen. Statt Sirene müssen die radelnden Beamten allerdings auf eine Alternative zurückgreifen.

