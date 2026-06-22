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Goldmund QuartettSo klingen vier Stradivari-Instrumente, die schon Paganini spielte

Lesezeit: 4 Min.

Die Goldmunds haben schon jetzt Angst vor dem Tag, an dem sie ihre edlen Instrumente zurückgeben müssen.
Die Goldmunds haben schon jetzt Angst vor dem Tag, an dem sie ihre edlen Instrumente zurückgeben müssen. Gregor Hohenberg

Das Goldmund Quartett darf auf Stradivari-Instrumenten spielen, die als sogenanntes Paganini-Quartett in die Geschichte eingegangen sind.

Von Harald Eggebrecht

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„Diese Instrumente erziehen einen geradezu zum strengeren aufmerksameren Spiel“, so Raphael Paratore, der Cellist des „Goldmund Quartetts“, Jahrgang 1992, der auf dem Cello „Ladenburg“ von 1736 spielt. „Das Charakteristikum ist die Klarheit.“ Der Primarius des Ensembles, Florian Schötz, Jahrgang 1991, ergänzt: „Ja, das stimmt, die Klarheit. Aber da geht nichts mit Druck auf die Saiten. Nur mit dem Gewicht des Arms und verschiedensten Bogengeschwindigkeiten lassen sich die Klangmöglichkeiten dieser Violine erfahren und voll auskosten.“

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