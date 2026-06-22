„Diese Instrumente erziehen einen geradezu zum strengeren aufmerksameren Spiel“, so Raphael Paratore, der Cellist des „Goldmund Quartetts“, Jahrgang 1992, der auf dem Cello „Ladenburg“ von 1736 spielt. „Das Charakteristikum ist die Klarheit.“ Der Primarius des Ensembles, Florian Schötz, Jahrgang 1991, ergänzt: „Ja, das stimmt, die Klarheit. Aber da geht nichts mit Druck auf die Saiten. Nur mit dem Gewicht des Arms und verschiedensten Bogengeschwindigkeiten lassen sich die Klangmöglichkeiten dieser Violine erfahren und voll auskosten.“