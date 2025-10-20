Wie ist es, wenn die Angst vor dem Sprechen zum ständigen Begleiter wird? Junge Menschen wie Julius, Maria und Vincent erlernen Techniken, mit dem Stottern umzugehen. Dennoch bedeutet jedes Gespräch eines: Stress.

Nein, Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Trotzdem hat bei Julius und Elena alles sofort gepasst. Keine Vorurteile. Keine Stereotypen. Keine Sätze wie: „Atme doch mal tief durch.“ Keine Aufforderungen wie: „Meine Güte, konzentriere dich halt einfach.“ Solche Aussagen hinterlassen Spuren. Bei Menschen, die einer Redeflussstörung ausgesetzt sind.