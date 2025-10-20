Zum Hauptinhalt springen

Stottern bei jungen MenschenWenn die Worte im Hals stecken bleiben

Lesezeit: 7 Min.

(Foto: IMAGO / Newscom / AdMedia; Illustration von Katharina Wutta)

Wie ist es, wenn die Angst vor dem Sprechen zum ständigen Begleiter wird? Junge Menschen wie Julius, Maria und Vincent erlernen Techniken, mit dem Stottern umzugehen. Dennoch bedeutet jedes Gespräch eines: Stress.

Von Julinka Goetz

Nein, Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Trotzdem hat bei Julius und Elena alles sofort gepasst. Keine Vorurteile. Keine Stereotypen. Keine Sätze wie: „Atme doch mal tief durch.“ Keine Aufforderungen wie: „Meine Güte, konzentriere dich halt einfach.“ Solche Aussagen hinterlassen Spuren. Bei Menschen, die einer Redeflussstörung ausgesetzt sind.

