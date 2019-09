Beim Zusammenstoß zwischen eine Motorrad und einem Auto sind am Dienstagabend in Feldmoching drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 23.15 Uhr zu einer Zeit, als die Ampel an der Kreuzung zwischen Lerchenstraße und Josef-Frankl-Straße bereits ausgeschaltet war. Eine 16-jährige Schülerin fuhr mit einem Motorrad auf der Lerchenstraße stadtauswärts. Offenbar missachtete sie ein Stoppschild und rammte einen BMW, der auf der Josef-Frankl-Straße stadtauswärts unterwegs war. Die Schülerin wurde auf die Fahrbahn geschleudert, hatte aber Glück im Unglück: Nach einer ambulanten Behandlung konnte sie das Krankenhaus noch in der Nacht wieder verlassen. Der 19-jährige Fahrer des BMW sowie sein 18 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten ebenfalls ambulant behandelt werden. Das Motorrad brach durch den Aufprall in der Mitte auseinander. Der Pkw schleuderte gegen einen Ampelmast und einen Baum.