Die Reparatur einer defekten Oberleitung zwischen dem Hauptbahnhof und München- Pasing hat den Regionalverkehr am Samstag stark beeinträchtigt: Wie die DB Regio auf ihrer Website mitteilte, konnten zeitweise sechs Zuglinien in Richtung Garmisch-Partenkirchen und Allgäu den Hauptbahnhof nicht befahren. Es kam zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn konnte der Betrieb ab dem frühen Nachmittag wieder aufgenommen werden. Ganz behoben sei die Störung jedoch bisher nicht: Zwei Gleise seien nach wie vor nicht befahrbar, weshalb einzelne Verbindungen umgeleitet werden müssen. Es könne daher am Samstagnachmittag vereinzelt noch zu Verspätungen kommen. Was den Schaden an der Oberleitung verursacht hat, konnten weder die DB-Sprecherin noch die Bundespolizei sagen.