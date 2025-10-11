Zum Hauptinhalt springen

Nach OberleitungsstörungMassive Störung des Regionalverkehrs am Münchner Hauptbahnhof

Grund für die Störung ist eine defekte Oberleitung.
Grund für die Störung ist eine defekte Oberleitung. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Am Samstag war der Regionalverkehr am Münchner Hauptbahnhof massiv gestört. Als Grund nennt die Bahn eine defekte Oberleitung Richtung Pasing.

Die Reparatur einer defekten Oberleitung zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing hat den Regionalverkehr am Samstag stark beeinträchtigt: Wie die DB Regio auf ihrer Website mitteilte, konnten zeitweise sechs Zuglinien in Richtung Garmisch-Partenkirchen und Allgäu den Hauptbahnhof nicht befahren. Es kam zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden.

Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn konnte der Betrieb ab dem frühen Nachmittag wieder aufgenommen werden. Ganz behoben sei die Störung jedoch bisher nicht: Zwei Gleise seien nach wie vor nicht befahrbar, weshalb einzelne Verbindungen umgeleitet werden müssen. Es könne daher am Samstagnachmittag vereinzelt noch zu Verspätungen kommen. Was den Schaden an der Oberleitung verursacht hat, konnten weder die DB-Sprecherin noch die Bundespolizei sagen.

