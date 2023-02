Wer Bücher schreibt, übersetzt, zeichnet, herstellt oder verkauft, sollte die Webseite des bayerischen Kunstministeriums genau studieren: Der Freistaat vergibt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Preise und Stipendien im Bereich Literatur. Die Bewerbungsfristen sind unterschiedlich, am eiligsten ist es für Übersetzerinnen und Übersetzer: Noch bis zum 1. März können sie sich mit einem Projekt für ein Arbeitsstipendium bewerben, das mit 7000 Euro dotiert ist.

Wer lieber mal den Kopf frei kriegen will, kann sich als Übersetzer, Schriftstellerin oder Comiczeichner aber auch für ein zweimonatiges Stipendium in der kanadischen Stadt Québec bewerben, das mit 5000 Euro dotiert ist (Bewerbungen bis 1. April). Insgesamt 50 000 Euro schüttet der Freistaat zudem in diesem Jahr zum vierten Mal für zehn "Verlagsprämien" aus. Unabhängige Verlage in Bayern können sich mit Publikationsvorhaben für die mit je 5000 Euro dotierten Prämien bewerben (bis 15. Mai). Außerdem wird wieder eine Empfehlungsliste mit "Bayerns besten Independent-Büchern" erstellt werden.

Auch "Bayerns Buchhandlung des Jahres" wird in diesem Jahr wieder gekürt und erhält dafür erstmalig 8000 Euro (Bewerbung bis 15. Mai). Nähere Informationen zu allen Auszeichnungen sind unter stmwk.bayern.de zu finden.