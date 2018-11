21. November 2018, 18:49 Uhr "Stinkefinger" gezeigt Bekifft Polizisten beleidigt

Die Polizei nennt so etwas einen "Selbststeller": Ein 20-Jähriger aus dem Berchtesgadener Land hat am Freitagvormittag aus seinem Auto heraus zwei Polizisten, die ihm in ihrem Streifenwagen entgegenkamen, den "Stinkefinger" gezeigt. Die Polizisten wendeten und stoppten den jungen Mann. Schnell bemerkten sie drogentypische Auffälligkeiten bei ihm. Ein Schnelltest bestätigte, dass Marihuana im Spiel war. Die unflätige Geste hat für den jungen Mann bittere Folgen: Er muss sich wegen Beleidigung verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das kostet den Servicefahrer wohl auch den Job.