23. Oktober 2018, 18:19 Uhr München heute Stimmkreis wird neu ausgezählt / Prozess um Vergewaltigung im Taxi / "Cop Map"-App

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

An Wahlen hängen immer auch Menschen, die von heute auf morgen arbeitslos werden. Menschen, die vielleicht die meiste Zeit ihres Lebens der Politik gewidmet haben, müssen auf einmal ihre Büros räumen, ihren Mitarbeitern kündigen und sich nach etwas anderem umsehe

Besonders unvorbereitet treffen die Veränderungen die Politiker, wenn sich der Ausgang einer Wahl so deutlich von allen vorangegangenen unterscheidet, wie dies bei der bayerischen Landtagswahl in diesem Jahr der Fall war. Dass der Direktkandidat der Grünen, Benjamin Adjei, mit 87 Stimmen Vorsprung hauchdünn gegen Mechthilde Wittmann gewonnen hat, mag an sich schon bitter genug für die CSU-Politikerin sein. Sie hat in der vergangenen Woche vergeblich versucht, ihren Stimmbezirk wegen der knappen Niederlage neu auszählen zu lassen.

In der Zwischenzeit sind jedoch diverse Pannen publik geworden. Zwar gibt es laut KVR keinen Hinweis auf Fehler. Um aber jeden Zweifel zu beseitigen, soll Wittmanns Stimmkreis München-Moosach nun tatsächlich neu ausgezählt werden, wie mein Kollege Heiner Effern berichtet.

Das Wetter: Es bleibt wolkig und regnerisch bei Temperaturen um 13 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Cop Map" soll Polizeipräsenz sichtbar machen Die App richtet sich gegen Willkür bei Kontrollen oder Festnahmen und ist als Protest gegen das Polizeiaufgabengesetz zu verstehen. Zum Artikel

Falscher Taxler soll Frau in seinem Auto vergewaltigt haben Im Prozess berichtet das Opfer von Depressionen und Angststörungen, unter denen sie nach der Tat litt. Zum Artikel

Stickstoffdioxidmessungen: "Die Luft wird besser" Trotz des warmen Sommers liefern die Stickstoffdioxidmessungen relativ beruhigende Werte. Zur Frischluftoase wird München aber dennoch nicht. Zum Artikel

Unionsbräu-Pächter droht: "Dann war's das für mich" Die Stadt hat den Pächter des Unionsbräu wegen Mietrückständen verklagt. Vor Gericht geht es auch um Fragen, die die Existenz des Wirtshauses berühren. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Regensburg: Die gefährlichen Jungs von Bushido

Der Rapper sollte in Regensburg auftreten und forderte kurz vor Konzertbeginn mehr Geld - sonst stünden seine Jungs beim Veranstalter vor der Tür. Wohl nicht zum Kaffeetrinken. Zur Kolumne

