14. September 2018, 18:57 Uhr Stille Helden Zivilcourage lohnt sich

Dominik-Brunner-Stiftung ehrt mutige Helfer in der Arena

Von Robert Meyer

Die meisten Leute schauen lieber weg, wie beim Fasching im Februar, als eine 73-jährige Frau am U-Bahnsteig Marienplatz von einem Mann bedroht wurde. Er näherte sich von hinten, schlug ihr den Faschingshut vom Kopf, beleidigte sie wüst, trat sie und drängte sie zunehmend Richtung Gleis. Zunächst half niemand.

Felix Kaiser und seine Freundin wollten gerade in die U-Bahn nach Garching einsteigen. "Man denkt ja erst nichts Böses", sagt er heute. Doch in so einer Situation "merkt man schnell, dass etwas nicht stimmt". Kaiser fragte die Frau laut, ob sie Hilfe brauche. Der offenbar berauschte Mann ließ prompt von ihr ab und ging. Kaiser rief die Polizei und nahm gemeinsam mit Matthias Würl, 29, der kurz darauf hinzukam, die Verfolgung auf - mit sicherem Abstand, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Während sich die Freundinnen der Männer um die Frau kümmerten, gab Kaiser den Beamten am Telefon ständig seine Position durch, bis die Polizei den Täter stellen konnte.

Zivilcourage, wie Felix Kaiser sie zeigte, ist nicht selbstverständlich. Deshalb ehrt die Dominik-Brunner-Stiftung an diesem Samstag Menschen, die sich mutig für andere eingesetzt haben. Neben Felix Kaiser erhalten acht weitere Helden des Alltags, darunter drei Münchner, in der Fröttmaninger Arena eine Urkunde, ein Geldgeschenk und einen Pin in Silber. Vor dem Spiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen werden sie auf dem Rasen geehrt, ihre Geschichten vorgestellt. Die "Vorbilder für Zivilcourage", wie die Stiftung sie nennt, setzten lebensrettende Notrufe ab, beendeten Prügeleien oder schützten andere vor Messerangriffen. Bereits zum fünften Mal zeichnet die Stiftung Menschen für Zivilcourage aus.

Felix Kaiser fühlt sich geehrt, von der 73-jährigen Schwabingerin bei der Dominik-Brunner-Stiftung vorgeschlagen worden zu sein. "Es wäre nicht nötig gewesen, aber ich freue mich. Wenn es meine Oma gewesen wäre, hätte ich auch gewollt, dass jemand eingreift."