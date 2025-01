Eigentlich sollte es mit einem „Soft Opening“ losgehen, doch der Begriff hat selten so schlecht gepasst. Seit der Stehausschank Zum Stiftl am Viktualienmarkt gegenüber der Schrannenhalle Mitte November erstmals die Tür aufsperrte, kommt die Bar mit dem Zapfen kaum hinterher. Am vergangenen Mittwochmorgen haben nun die Wirtsleute Lorenz und Christine Stiftl ihren Stehausschank offiziell eröffnet.