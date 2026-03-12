Nach der Kommunalwahl zieht sich die Auszählung der Stimmen in die Länge, aber manches geht ganz schnell: Noch in der Nacht auf Montag werden die ersten Plakate mit dem Datum der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters aufgehängt. Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause (Grüne) blicken darauf erwartungsvoll in die Kamera. Dazwischen hängen die überholten Plakate mit den Stadtratskandidaten. Wenn am 22. März der Oberbürgermeister gewählt wird, stehen nur noch zwei Kandidaten zur Wahl, nicht mehr 13. Wen wählen dann diejenigen, die für Clemens Baumgärtner von der CSU gestimmt hatten? Oder für den Kandidaten der Linken, der AfD oder von Volt?