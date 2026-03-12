Nach der Kommunalwahl zieht sich die Auszählung der Stimmen in die Länge, aber manches geht ganz schnell: Noch in der Nacht auf Montag werden die ersten Plakate mit dem Datum der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters aufgehängt. Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause (Grüne) blicken darauf erwartungsvoll in die Kamera. Dazwischen hängen die überholten Plakate mit den Stadtratskandidaten. Wenn am 22. März der Oberbürgermeister gewählt wird, stehen nur noch zwei Kandidaten zur Wahl, nicht mehr 13. Wen wählen dann diejenigen, die für Clemens Baumgärtner von der CSU gestimmt hatten? Oder für den Kandidaten der Linken, der AfD oder von Volt?
OB-Stichwahl in MünchenWelche Parteien Reiter oder Krause unterstützen – und welche keinen Kandidaten
Lesezeit: 4 Min.
Nach dem ersten Wahlgang sind elf OB-Bewerber ausgeschieden. Für wen entscheiden sich nun deren Wähler? Und gehen sie überhaupt zur Stichwahl? Ein Politikwissenschaftler erklärt, worauf es ankommt.
Von Kathrin Aldenhoff und Sebastian Krass
Münchens OB und sein Rückzug vom FC Bayern:Die wenigen Fragen, die Dieter Reiter beantwortet, und die vielen, die er offen lässt
Hat er den Stadtrat belogen? Kannte er seine Bezüge als Aufsichtsrat wirklich nicht? Mit einer knappen schriftlichen Erklärung gibt Münchens OB seine Ämter beim FC Bayern auf. Vielen reicht das nicht.
Lesen Sie mehr zum Thema