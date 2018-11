25. November 2018, 18:54 Uhr Stichprobe Festliche Gift-Fichte

Naturschützer warnen vor Pestiziden in Weihnachtsbäumen

Von Melanie Staudinger

Ziemlich genau einen Monat dauert es noch, bis wieder Weihnachten ist. Und wenn sich in der Innenstadt die Schaufenster in weihnachtliche Wunderlandschaften verwandeln und sich die Menschen in dicken Jacken in viel zu heiße Läden drängen, um Geschenke für ihre Lieben zu kaufen, dann denken die ersten auch daran, dass man sich ja bald auch wieder um den richtigen Weihnachtsbaum kümmern muss. Ins Wohnzimmer soll er passen, möglichst gerade gewachsen soll er sein und dabei möglichst nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige Äste haben.

Neben Preis und Aussehen sollten Fans der festlichen Wohnraumgestaltung aber noch auf eine ganz andere Sache achten. Denn in die Wohnung sollte möglichst nur ein echter Bio-Baum gelassen werden, rät der Bund Naturschutz (BN) Bayern. Seine Warnung hat einen durchaus ernsten Hintergrund: Bei einer deutschlandweiten Stichprobe haben die Umweltschützer nach eigenen Angaben nämlich in 13 von 17 Weihnachtsbäumen Pestizide gefunden. "Wir rufen die Verbraucher dazu auf, Bio-Weihnachtsbäume zu kaufen, die ohne Kunstdünger und Pestizide groß geworden sind", so Richard Mergner, Landesvorsitzender des BN. Erkennbar seien solche Bäume daran, dass sie das Siegel der Öko-Anbauverbände Naturland, Demeter, Bioland und Biokreis tragen.

Diese Siegel allerdings finden sich nur auf den wenigsten Bäumen, wie der BN meldet. Die meisten deutschen Weihnachtsbäume stammten aus eigens dafür angelegten Plantagen, auf denen Pestizid- und Herbizid-Einsätze üblich seien. Bei den Ende 2017 von einem unabhängigen Labor getesteten Bäumen seien mehr als die Hälfte mit mindestens zwei Wirkstoffen belastet gewesen, ein Baum habe sogar vier verschiedene Pestizide enthalten. Insgesamt seien bei dem Test neun verschiedene Pestizide gefunden worden, von denen fünf zu den gefährlichsten zählten, die derzeit in der EU eingesetzt würden. "Wir sind besorgt, da unser Weihnachtsbaum-Test gezeigt hat, dass in konventionellen Weihnachtsbaumplantagen weit verbreitet Herbizide, Insektizide und Fungizide eingesetzt werden", sagt Richard Mergner, "teilweise sogar verbotene Mittel." Der Bund Naturschutz hat daher einen Einkaufsführer herausgegeben, der Verkaufsstellen mit unbelasteten Bäumen auflistet.