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FamilienplanungJung, kinderlos, sterilisiert

Lesezeit: 9 Min.

Was bewegt junge Frauen dazu, sich sterilisieren zu lassen? Wie gehen sie mit möglicher Reue um? Und wie radikal ist diese Entscheidung wirklich?
Was bewegt junge Frauen dazu, sich sterilisieren zu lassen? Wie gehen sie mit möglicher Reue um? Und wie radikal ist diese Entscheidung wirklich? Jessy Asmus

Sandra wachte aus der Narkose auf und sah ihre Eileiter in einem Becher neben sich. Sie war 21. Und erleichtert. Warum junge Frauen eine solche radikale Entscheidung treffen – und sich dabei nicht hereinreden lassen.

Von Emily Joy Neumann

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Als Sandra aufwacht, fühlt sich ihr Kopf noch ganz schwer an. Sie liegt in einem Krankenhausbett. Neben ihr, auf einem kleinen Tisch, sieht sie einen Plastikbecher mit grünem Deckel, darin schwimmt etwas. Obwohl sie von der Narkose noch ganz vernebelt ist, weiß Sandra: Es sind ihre Eileiter. Sandra ist 21 Jahre alt. Anfang des Jahres hat sie sich einen langjährigen Wunsch erfüllt. Eine Sterilisation.

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