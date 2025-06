Stereolab sind ziemlich aus der Zeit gefallen und passen damit gut in die Gegenwart. Schon als der britische Gitarrist Tim Gane und die französische Sängerin Laeticia Sadier in der frühen Neunzigern aus ihrer Paarbeziehung eine Band machten, packten sie den damaligen Trend zum „Anything Goes“ in eine Mischung aus Indie Pop, Noise Music, klanglichem Minimalismus und künstlerischer Anspruchshaltung. Ihr Trick war die Lakonie, das unaufgeregt lässige Machen und fröhliche Kombinieren von Stilen. Sie vermischten vieles, was damals die Silbe „post-“ vor das Adjektiv geklemmt bekam und schrammten damit voller Hochachtung durch die Szene und am kommerziellen Erfolg vorbei.