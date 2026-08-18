Stephanie Tschunko gelingt als Leiterin des Spagat-Theaters in Jutta Speidels Horizont-Haus eine seltene Balance: Mit ihrer kulturellen Arbeit ist sie im Viertel gut vernetzt, daneben verantwortet sie preisgekrönte Theaterproduktionen.

Auf den Werdegang des Stücks „Kitzeleien – der Tanz der Wut“ ist Stephanie Tschunko besonders stolz. Seine deutsche Erstaufführung erlebte das Ein-Frau-Stück über den sexuellen Missbrauch eines kleinen Mädchens 2021 am Spagat-Theater. Mit Lucca Züchner in zwölf Rollen, ein Monolog der französischen Autorin, Tänzerin und Aktivistin Andréa Bescond. „Die Produktion hat Wellen geschlagen, weit über München hinaus“, sagt Stephanie Tschunko beim Treffen im Café am Wiener Platz.