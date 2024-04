Stephanie Stumph in der Rolle der Kommissarin Annabell Lorenz in der ZDF-Krimireihe "Der Alte".

Der Zuschauer konnte dem kleinen Mädchen beim Erwachsenwerden zusehen. Als Elfjährige spielte Stephanie Stumph zum ersten Mal an der Seite ihres Vaters, des Schauspielers und Kabarettisten Wolfgang Stumph, seine Filmtochter in der Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" - ganze 19 Jahre lang. Mit dem Ende der Serie erarbeitete sich immer mehr ihre eigenen Wege, in internationalen Filmrollen, als Moderatorin und Songwriterin, die für den Helene Fischer an deren Hit "Herzbeben" mitgeschrieben hat. Seit neun Jahren steht die Dresdnerin in der TV-Krimiserie "Der Alte" vor der Kamera". Die neue Staffel an der Seite von Thomas Heinze ist immer freitags um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.