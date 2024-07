Keramik-Kunst erlebt aktuell eine neue Wertschätzung. So hat das Münchner Design-Museum Die Neue Sammlung gerade die Jahn-Keramik-Sammlung angekauft. Und der seit 2005 verliehene Phönix-Preis des Werksviertels Mitte geht in diesem Jahr an eine Keramikkünstlerin. Dieser Preis ist mit satten 20 000 Euro dotiert und ist damit eine der höchstdotierten Ehrungen für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler in Deutschland.