Zugegeben, rein äußerlich sind die Ähnlichkeiten alles andere als verblüffend, und doch kommen einem nach diesem herrlich herzlichen Abend mit Stephan Zinner und Hannes Ringlstetter im Circus Krone die Herren Danny Wilde und sein kongenialer Kumpel Lord Brett Sinclair in den Sinn, den Älteren unter uns bekannt als „Die 2“. Jene ja vor allem wegen ihrer grandios schnodderigen Synchronisation deutschlandweit weltberühmt gewordenen TV-Serie aus den Jahren 1970/71. Tony „Hannes“ Curtis gibt darin die flapsige Quasselstrippe, Roger „Stephan“ Moore den eher zurückhaltenden, aber nicht minder Schlagfertigen, und gemeinsam sind sie nicht nur eine Wucht, sondern haben auch noch Spaß dabei – was bei dem Nieder- und Oberbayern-Duo offensichtlich ebenfalls so ist. Okay, beide sind zuweilen auch mal Schauspieler, aber dass sie gemeinsam auf der Bühne eine Gaudi haben, nimmt man ihnen zu zweihundert Prozent ab.